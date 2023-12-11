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江西永新：科技火种在红土沃野上燎原

2023年12月11日08:41 | 来源：科技日报
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原标题：江西永新：科技火种在红土沃野上燎原

近日，一场科技轻骑兵工作推进会在江西永新县召开。由各行业各领域科技专家共同组建的“科技轻骑兵”，会以小分队形式深入一线，开展全产业链、全方位的科技服务，努力推动解决科学技术推广“最后一公里”问题。

近年来，在科技部倾心帮扶下，科技的火种逐渐在江西永新县这片红土沃野上燎原。产业发展、人才“提智”、乡村振兴都印下了科技的注脚。深化区域对接合作，整合本土科创资源，通过外借动力、内激活力，江西永新县正推动着科技创新与老区发展深度融合，努力打造革命老区县域创新驱动发展示范样板。

打造科技养殖全产业链

12月初，走进永新县澧田镇双江村养蚕基地，蚕房内，家蚕们正大口咀嚼着“蚕粮”。

“今年我自己养了50张，给别人饲养小蚕85张，还养了5张饲料蚕做实验，一共是140张。”澧田镇双江村种桑养蚕大户尹小文说。

因此，无论刮风下雨，蚕农都必须及时出去采摘桑叶。但现在在澧田镇双江村蚕桑基地的蚕房内，家蚕吃的不仅仅是桑叶，还有由桑叶粉和其他营养物质经过科学配方制成的饲料。饲料养蚕不仅可以节省人工，而且随时可以保证蚕的用食，使蚕茧增收10%以上。

2019年，在“蚕桑富民产业院士工作站”和江西省永新县蚕桑科技特派团的帮助下，该县探索建立小蚕共育室，扩大了种桑规模，种桑养蚕产业链也得到了延伸。

如今，有了现代科技助力，永新县正打造蚕桑全产业链，桑园规模达到4.2万亩，蚕桑总产值超1亿元，蚕农人均年增收超5000元。

“我们以承担科技特派员登记备案试点工作为契机，持续健全科技特派员选派模式、管理机制和保障体系，探索推行‘灵活派驻’‘柔性派驻’等方式。”永新县科技局负责人说，该县同步建立与科技特派员贡献相适应的利益联结、收入分配和激励保障机制，每年争取从高校院所选派高层次科技特派员30余名，并整合“土专家”“田秀才”“乡创客”等本土资源，建成34个科技特派员服务创新创业示范基地。

“此外，我们整合各行业领域科技骨干和院校专家等资源，创新组建农业帮扶、工业振兴、卫生健康、文化艺术、科普宣传等5个领域的‘科技轻骑兵’队伍。”该负责人说，永新县财政每年列支专项工作经费，引导“科技轻骑兵”服务由一产向二产三产延伸，由技术服务向科技金融服务拓展，以小分队形式开展科普宣传、技术培训、招商育强等系列活动，推动产业要素有效联接、共生融合。

协同发展推动传统行业“从1到N”

前不久，一场特殊的对接交流工作座谈会在永新县召开。温州湾新区管委会主任、龙湾区委书记周一富等区领导与永新县委书记郑军平一行座谈交流，共商两地深化合作发展大计。

作为温州的创新高地、科技新城，龙湾的先进经验做法值得学习借鉴。

“我们深化对接合作交流机制，赋能产业融合发展。”永新县科技局负责人说，在科技部永新帮扶团的联络指导下，永新县与温州龙湾区、东莞常平镇等地结成战略合作伙伴关系，深化与湖南长沙、上海普陀的合作交流，依托彼此的资源和产业发展优势，探索构建“研发孵化在当地、生产转化在永新”的产业协同发展模式，在产业、人才、资金、研发等领域深化交流合作，合力推动科技成果转化、项目落地，推动传统产业“从1到N”越来越好。

据悉，该县将采取“园中园”“托管园区”等模式，建成永新智能制造、新材料、新能源等产业园，有效承接发达地区产业链梯度转移，与发达地区实现同频共振、互利共赢。

此外，该县还探索“院地合作”，与国家蚕桑产业技术体系首席科学家、中国工程院向仲怀院士，合作建立了蚕桑富民产业院士工作站，合作实施项目7项，其中实现技术突破2项、转化成果1项；永新县还深化“校地合作”，实施“大院大所产业技术进永新”活动，先后与清华大学、湖南大学、国防科技大学、南昌大学等高校合作，开展平台共建、人才培养等合作项目30余个，转化科研成果20项，获批发明专利132件；推动科技型企业与中南大学、湖南大学团队合作建立“人才飞地”“科创飞地”；探索“政录企用”“名校人才特聘活动”等引才路径，建立“科技副总”等引才机制，近年来柔性引进国家级高层次人才4名，引进各类专家人才235人次。

（记者 魏依晨 通讯员 贺永辉 袁 军）

(责编：郝孟佳、李昉)

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