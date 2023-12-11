原标题：为京津冀协同创新装上新引擎

“今天的大会，是三地多所院校主动交流对接、共谋合作发展及对京津冀协同发展的一次有力回应。”12月10日，在河北燕山大学举办的对接京津高校合作发展大会上，北京航空航天大学校长、中国工程院院士王云鹏表示，将联合三地高校打造京津冀教育科技合作新样板。

“自高科大学联盟成立以来，我们共吸收京内外高校13所。”北京高科大学联盟理事长、北京邮电大学原党委书记王亚杰在致辞时表示，作为联盟成员之一的燕山大学通过举办此次大会，将集中各高校优质资源，推动行业高校之间紧密联系、高校科技成果转化，以及高企和校地的紧密结合。

在联盟高校代表致辞中，华北电力大学校长、中国工程院院士杨勇平认为，推动京津冀协同发展，各高校应该更加紧密地携起手来，发挥各自特色优势，深化资源共享，推动学科共建、人才培养、协同创新和成果转化，进一步强化高等教育的“国家队”“先锋队”使命和担当。

好风凭借力，正是扬帆时。“今天的大会将成为我们推动与京津高校深化合作的内在驱动，也将成为我们践行开放办学理念、加快推进‘双一流’建设和内涵式高质量发展的崭新起点。”燕山大学党委书记赵险峰在致辞时表示，正是有刘日平院士等一批学术领军人才，以及亚稳材料制备技术与科学国家重点实验室等重大科研项目的坚实支撑，才让他们的综合办学实力更有信心和底气。

大会上，燕山大学与北京航空航天大学、南开大学等9所院校分别签订了校际战略合作和校际重点项目合作协议。签约高校将在拔尖创新人才培养、优势学科专业共建、重大科研项目攻关、科技成果转移转化等领域开启全面深度合作。

名校滋养名城，名城支撑名校。“今年以来，燕山大学在秦皇岛转化科技成果162项，科创之花在各领域绚丽绽放。”秦皇岛市委书记王曦在致辞时表示，燕山大学作为该市科技创新的先锋力量，让越来越多的科技成果落地生“金”。

王曦介绍，秦皇岛市拥有11所高校，以及国家级北戴河生命健康产业创新示范区和经济技术开发区，是校地融合发展的丰厚沃土、创新创业的理想之地。

“自今年10月三地签署《京津冀教育协同发展行动计划（2023年—2025年）》以来，三地高校之间已达成合作意向20余项，在河北高校认定的51个协同创新中心中，吸纳京津高校43所、科研院所68个、企业18家。”河北省人民政府副省长、省委教工委书记、教育厅厅长董兆伟表示，三地高校在科技创新、师资建设和成果转化等方面取得实效。

“面向未来，希望京津高校不断深化与省属高校、科研院所、骨干企业的产学研合作，发挥学科、科研、人才等优势，推动更多高层次科技成果在河北孵化转化、更多高水平实验室在河北落户，支持河北在推进创新驱动发展中闯出新路子。”董兆伟说。

（记者 陈汝健）

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