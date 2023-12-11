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青岛：打造互联网人才汇聚“强磁场”

2023年12月11日08:30 | 来源：科技日报
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原标题：青岛：打造互联网人才汇聚“强磁场”

“瞧这葱白，倍儿棒，让人忍不住想要炫一口！”“作为山东人，怎能抵挡住大葱的诱惑。”……近日，在山东省青岛市即墨区段泊岚镇程戈庄村，两位青岛“网红天团”成员在镜头前卖力地开展助农带货直播，向广大网友推介特色农产品——铁脖大葱。

11月中旬以来，在青岛市委网信办的组织下，青岛“网红天团”先后走进青岛平度市南村镇、莱西市店埠镇、即墨区段泊岚镇开展公益助农直播活动，掀起了一场场助农接力赛。

从青岛故事的传播者到网络文明的践行者，以青岛“网红天团”为代表的互联网人才，在城市发展的大舞台上，持续为青岛奔走发声、加油呐喊。

近年来，青岛市委网信办紧盯以网络名人为代表的互联网人才队伍建设，在精准引才、精细育才、精心留才、精确用才等方面持续发力，全面激发互联网人才队伍活力，推动青岛好故事“出圈”、正能量“奔涌”。

引育有方，做大人才增量

今年4月，青岛市委网信办启动“链青岛 才精彩”青岛新媒体企业校园招聘活动，组织属地头部新媒体企业深入高校推介招聘，靶向引进新媒体领域人才。

为进一步契合青年人群追求新奇的特性和实际就业需求，山东省内首个以“元宇宙”方式链接人才的高端平台——互联网人才青岛“元”梦平台在活动中同步上线。通过“元宇宙+”数字应用场景，链接属地以及山东省内、国内各高校，助力企业与互联网人才建立链接，下好招才引智“先手棋”，做大青岛新媒体人才增量。

为深入挖掘人才存量，青岛市委网信办在深入调研摸底的基础上，召开市互联网行业人才培育暨校企共建工作座谈会，邀请驻青高校、企业代表围绕人才培育、储备等进行研讨交流，搭建校企合作平台，探索建立人才再培养教育机制，推动人才在行业链条中有序流动。

依托党群服务中心，青岛举办“红帆讲坛”“大V思享汇”“新媒体大讲堂”等交流培训活动100余场次，邀请相关领域专家开展政策法规、经营管理、前沿科技等讲座，辐射人群14万余人次。通过开展技能培训、为从业人员提供流量扶持等，有效提升了互联网从业人员的职业技能水平和职业素养。

产业孵化人才，人才反哺产业。随着从业人员技能素养的不断提升，青岛新媒体企业精彩创意层出不穷，正能量作品屡屡冲上热榜，推动青岛“网红”产业蓬勃发展，吸引更多新媒体人才集聚。

留用有“道”，激发人才能量

刚刚结束的2023青岛网红盛典上，青岛“网红天团”成员向社会发起倡议，引导网民文明上网、依法上网、安全用网、文明护网，共建共享风清气正、向上向善的美好精神家园。多名网络名人被授予“温暖城市原创奖”。

聚天下英才而用之，“用”是核心，越是为人才搭建好施展才能的舞台，越能吸引凝聚更多的人才。青岛市委网信办按照“让人才成长有方向、展示有舞台、进步有阶梯”的工作思路，积极创新工作方式方法，筛选正能量网络名人、网络大V成立“网红天团”，常态化开展“局长与大V茶座”“见证青岛”“大V看青岛”等活动，组织引导知名博主等网络名人在城市治理、城市更新等工作中发挥作用，助力互联网人才实现其个体价值和社会价值。

为了更好听取人才心声，进一步增强人才的归属感，青岛市委网信办立足互联网从业人员年轻化特点，积极探索互联网行业党建工作新模式，通过定期举办“党建+团建”主题党日活动，融合参观、体验、竞赛、互动等形式，为青年互联网人搭建参观考察、志愿服务、体验学习、联谊交流等服务平台，积极营造拴心留人的成才环境。

（记者 宋迎迎）

(责编：郝孟佳、李昉)

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