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以更强使命感奋力推动实现高水平科技自立自强

——二〇二三年新当选院士的心声

2023年12月11日08:28 | 来源：科技日报
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原标题：以更强使命感奋力推动实现高水平科技自立自强

“我将以当选院士为新起点，更加严格要求自己，倍加珍惜院士荣誉称号。”“获得中国科学院院士称号，是我科学研究新的起点。”“从今天起，我会将‘四个表率’的要求融入血脉，像爱护眼睛一样珍惜院士这份荣誉，从零开始、保持初心、谦虚谨慎。”

12月8日，中国科学院、中国工程院分别举行2023年新当选院士颁证仪式。新当选院士纷纷表示，要传承好心系人民、爱国奉献的优良传统，敢为人先、追求卓越，坚守学术道德、严谨治学，甘为人梯、奖掖后学，不辜负党和人民的期望重托，为实现高水平科技自立自强、建设世界科技强国不断作出应有贡献。

面向国家重大需求锻重器

中国工程院院士李东是长征五号、长征五号B火箭的总设计师，他深情回忆了长征五号那段凤凰涅槃的经历。长征五号于2016年成功首飞，却在2017年第二次发射时突遭失利。

之后的故障查找与改进工作异常艰苦，在如山的重压下，李东和众多航天人一道，查找故障线索、分析科学机理、进行试验验证。在航天人夜以继日地拼搏整整908天后，长征五号浴火重生，之后又连续成功发射，助力今天中国的月球探测、火星探测、空间站建造和重型卫星工程如期完成。

“这一段曲折而壮丽的‘逆境前行’，让我更加深刻地体会到习近平总书记的一句话：‘中华民族伟大复兴绝不是轻轻松松、敲锣打鼓就能实现的’，同时，也让我进一步强化了守住初心、耐住寂寞的军工信念，坚定了严细慎实、永不言败的航天作风。”李东说。

“我始终以国家战略需求为导向，国家重大需求就是我的选题。”中国科学院院士李殿中说。他开发的关键技术成功用于三峡水轮机用直径10米转轮等国之重器核心部件的加工制造，满足了多种高端装备的重大需求，经济效益和社会效益显著。

过去三年，李殿中组织包括中国科学院7家研究机构在内的40余家行业单位和优势力量，成功突破高端轴承“卡脖子”技术难题。

“通过轴承专项攻关，我深刻体会到，心系‘国之大者’，方能充分发挥举国体制优势；胸怀‘两个大局’，方能凝聚起科技创新的磅礴力量。”李殿中说。

面向科技前沿争一流

作为一名化学领域的基础研究人员，过去十几年里，中国科学院院士游书力一直致力于有机化学新反应与新机制的研究。

游书力和团队围绕芳香化合物高效转化，提出了“催化不对称去芳构化”概念，为手性催化开辟了一个新的领域；发展了一系列不对称去芳构化新反应，揭示了多个芳香化合物转化新机制。“我们发展的新概念、新反应和新催化剂也被国内外同行广泛应用，有效助推了有机化学的发展。”游书力说。

接下来，游书力将深入结合人工智能等新技术，瞄准合成化学中重大的科学问题，将世界科技前沿同国家重大战略需求和经济社会发展目标结合起来，为我国有机化学学科发展作出更大的贡献。

和游书力一样，中国科学院院士金奎娟也是一名基础研究工作者。“作为数理学部交叉学科的新晋院士，站在科研道路的新起点上，我会努力做出更多原创成果，为提高我国在基础科学领域的国际地位，占领信息产业技术制高点，倾尽自己的绵薄之力。”金奎娟说。

金奎娟的研究方向是光物理，她将自己求学和科研的历程形容为“追逐光、靠近光、传递光”的过程。“我会继续用光探索、发现更多物质科学的新规律和新应用，与所有科技工作者一道，尽己所能，用光照亮我国科技强国之路！”金奎娟说。

面向未来砥砺前行

“从今天起，我会将‘四个表率’的要求融入血脉，像爱护眼睛一样珍惜院士这份荣誉，从零开始、保持初心、谦虚谨慎。”李东说，将永远坚定科技报国的信念和严谨务实的学风，围绕国家重大战略需求，努力工作、自主创新，不断掌握核心技术、铸造大国重器，为实现高水平科技自立自强、建设创新型国家贡献自己全部的智慧和力量！

中国科学院院士尤肖虎见证了我国移动通信技术研发从2G起步，不断赶超国际先进水平的艰辛历程。“我国信息通信领域科研环境正日趋接近国际先进水平，但我们的科研理念和科研模式还需进一步提升与转变。”他说，“应从我做起，鼓励周边的研究人员特别是青年科技工作者，以破坏性的思维，思考与跟踪研究热点；以颠覆性思维，洞察科技前沿的未来；以应有的社会责任感，超前谋划信息通信未来发展路径。”

来自西藏大学信息科学技术学院的中国工程院院士尼玛扎西表示，将带领团队不断夯实现有的研究基础，积极开拓新的研究领域，坚定创新自信和敢为天下先的志向，在独创独有上下功夫，助力新一代信息技术成为边疆民族地区经济社会发展的强大引擎，支撑国家强边富民科技行动，助推青藏高原生态保护，赋能边疆民族地区数字经济发展。

“作为新晋院士，既要有仰望星空的高远之志，又要有扎根一线的踏实之风；既要有充盈天地的浩然之气，更要有法天则地的敬畏之心。”扎根公安一线、从事法医DNA检验研究30余年的中国工程院院士刘超说，将努力工作，守正创新，为捍卫国家政治安全、维护社会稳定、保障人民安宁作出新的更大的贡献。

（记者 陆成宽 操秀英）

(责编：郝孟佳、李昉)

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