人民网呼和浩特12月10日电 （记者郝孟佳）以“新时代 新作为 新篇章——加快建设现代化职业教育强国”为主题的2023职业教育论坛8日在内蒙古呼和浩特举行。江西旅游商贸职业学院党委书记吴小平出席圆桌论坛并发言。

江西旅游商贸职业学院党委书记吴小平出席圆桌论坛并发言。

吴小平认为，职业院校大思政工作，通常是从思政课程和课程思政上发力，在教学内容的拓展、教学场域的扩充、教学方式的创新等方面还有改进空间。

吴小平介绍，江西旅游商贸职业学院打造了“五位一体”立体化思政课堂。学校从课程、活动、场所、网络、言行五个维度，把思政工作贯穿教育教学全过程，把思政元素融入人才培养全方位，形成了“时时皆思政，事事讲政治，处处是课堂，人人受教育”的大思政育人格局。

吴小平介绍，江西是“大思政课”的综合改革试验区，学校参与了“高校思政课问题式专题化团队教学改革”项目，正在推进教学内容、备课方式、教学资源整合、师资队伍建设等改革试验，努力把学校建成“大思政课”综合改革示范区标兵。

在谈到职业院校教师在大思政创新实践中如何才能充分发挥好主力军作用时，吴小平表示，要在教师的教学能力和学校政策支持两个方面下功夫。在教师培养方面，一是要提高教师自身素质；二是要创新教学方式；三是要注重实践教学；四是要加强师生互动。在政策支持方面，学校要加大思政教师的培养和激励力度，优化教师评价机制，落实好思政课教师津贴、职称评聘计划单列等支持政策。

“引导学生感受并实践‘工匠精神’，要从两个方面来努力。”吴小平指出，一是在思想上学习、理解“工匠精神”。营造良好的工匠文化氛围，以文化沁润人心。二是在实践中感悟、内化“工匠精神”。让学生走进实训室、走进企业、走进车间、走进生产一线，在真实的工作环境、工艺流程和劳动实践中感悟内化“工匠精神”。

此外，吴小平还谈到，立德树人与职业院校高质量发展是相辅相成的关系。立德树人是教育的根本任务，也是职业院校高质量发展的应有之义，职业院校只有把立德树人根本任务落实好了，才能真正实现高质量发展。

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