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张志斌：练好“内功”主动“出击” 促进产教深度融合

2023年12月10日11:50 | 来源：人民网-教育频道
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人民网呼和浩特12月10日电 （记者鲁婧）8日，以“新时代 新作为 新篇章——加快建设现代化职业教育强国”为主题的2023职业教育论坛在内蒙古呼和浩特举行。北京青年政治学院党委常委、副校长张志斌出席圆桌论坛并发言。

北京青年政治学院党委常委、副校长张志斌在论坛中发言。

北京青年政治学院党委常委、副校长张志斌在论坛中发言。

北京青年政治学院前身是1956年成立的北京市团校。1986年成为一所由团市委和市教委双重管理的大专院校。2022年，学院完成团青改革，转为由北京市教委直接管理的全日制普通高等职业院校。张志斌说，北京青年政治学院举办职业教育历史并不长，相对于有几十年甚至超百年历史的职业院校，还是一个“新兵”，而实行产教融合所面临的首要问题就是完成专业转型。

张志斌指出，完成专业转型首先要贴近市场需求，这涉及一个“度”的把握，在职业教育中既不能超前市场，又不能落后市场，必须要紧贴市场。

“虽然面临转型阶段，但学院坚持服务首都经济社会发展和服务青年成长成才的目标不变。”张志斌介绍，近几年，学院停办一批专业，增设一批专业。围绕高品质民生建设，增设了养老、早教、托育等专业。同时，学院还与政企联合办学，成立“政务服务与基层治理学院”，成为全国第一个“订单式”培养政务服务与基层治理高素质技能人才的单位。

张志斌表示，学院的转型实践回应了首都超大城市基层治理课题，探索出一条产教融合的职业教育教学新模式，为首都建设和发展培养输送了一大批高素质实用型技能人才。

完成专业转型后，对于产教如何持续深度融合，张建斌建议，“融合”不能依赖“等靠要”，学院还要主动寻求与企业合作。以北京青年政治学院的教育实践举例，他说：“我们每个学院都要建立一个和企业或行业深度合作的产业学院，如早教落地成立幼儿园，养老正在探索接收运营养老院的可行性，这样一边上课，一边实训，实习实训基地就都有了。”

张志斌强调，产教深度融合的关键，在于课程专业一定要符合市场需求。他说：“教育要遵循规律，才能得到良性发展。职业教育更急不得，只有练好‘内功’，教师水平提升了，学生的素质赢得了市场的认可，才有可能促进产教融合。”

(责编：郝孟佳、熊旭)

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