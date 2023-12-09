人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

苏海勇：以科教融汇激发职业教育新动能

2023年12月09日16:05 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网呼和浩特12月9日电 （白炅）以“新时代 新作为 新篇章——加快建设现代化职业教育强国”为主题的2023职业教育论坛8日在内蒙古呼和浩特举行。日照职业技术学院党委副书记、院长苏海勇出席圆桌论坛并发言。

日照职业技术学院党委副书记、院长苏海勇出席圆桌论坛并发言

日照职业技术学院党委副书记、院长苏海勇出席圆桌论坛并发言。

科教融汇是国家创新体系建设的重要内容，也是技术技能人才培养的时代要求。近年来，日照职业技术学院坚持“小城市、大职教”理念，走产教城融合发展之路，以人才培养、科技创新促进产业聚优成势，推动城市发展蝶变。

谈及科教融汇的路径选择，苏海勇表示，科教融汇落实到职业院校具体行动中，必须找准“科”与“教”的契合点。一是在办学格局上，坚持人才培养与科技创新并重。二是在教学改革上，坚持科研与教学互动。三是在生态构建上，坚持平台与机制一体。

苏海勇介绍，日照职业技术学院围绕科研育人和服务，打造“构建一个模式、打造四类平台、促进三个转化、创新五个机制”的科教融汇发展体系，初步探索了科研适应需求、服务发展、反哺教学的“日职”实践。

第一，构建“一个模式”，突出需求导向。学校坚持立地式科研，探索实施“三对接、四融入、五位一体”技术技能创新服务发展模式。

第二，打造“四类平台”，强化科研服务。学校依托科技攻关平台、智库咨询平台、技术服务平台和创新创业平台，聚集优质资源，打通科研开发、技术创新、成果转移链条，构建起国家、省、市、校四级技术技能积累与创新体系。

第三，促进“三个转化”，反哺课堂教学。学校发挥科研反哺教学的作用，健全科研平台育人体系，实施“三个转化”，为教学改革提供源头活水，实现人才培养与技术技能创新的深度互动。

第四，创新“五个机制”，激发创新活力。通过创新科研和社会服务管理、评价、激励、成果转化、反哺教学“五个机制”，学校充分调动教师开展科研和社会服务的积极性。

(责编：孙爽、刘凡)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部