人民网呼和浩特12月9日电 （白炅）以“新时代 新作为 新篇章——加快建设现代化职业教育强国”为主题的2023职业教育论坛8日在内蒙古呼和浩特举行。日照职业技术学院党委副书记、院长苏海勇出席圆桌论坛并发言。

日照职业技术学院党委副书记、院长苏海勇出席圆桌论坛并发言。

科教融汇是国家创新体系建设的重要内容，也是技术技能人才培养的时代要求。近年来，日照职业技术学院坚持“小城市、大职教”理念，走产教城融合发展之路，以人才培养、科技创新促进产业聚优成势，推动城市发展蝶变。

谈及科教融汇的路径选择，苏海勇表示，科教融汇落实到职业院校具体行动中，必须找准“科”与“教”的契合点。一是在办学格局上，坚持人才培养与科技创新并重。二是在教学改革上，坚持科研与教学互动。三是在生态构建上，坚持平台与机制一体。

苏海勇介绍，日照职业技术学院围绕科研育人和服务，打造“构建一个模式、打造四类平台、促进三个转化、创新五个机制”的科教融汇发展体系，初步探索了科研适应需求、服务发展、反哺教学的“日职”实践。

第一，构建“一个模式”，突出需求导向。学校坚持立地式科研，探索实施“三对接、四融入、五位一体”技术技能创新服务发展模式。

第二，打造“四类平台”，强化科研服务。学校依托科技攻关平台、智库咨询平台、技术服务平台和创新创业平台，聚集优质资源，打通科研开发、技术创新、成果转移链条，构建起国家、省、市、校四级技术技能积累与创新体系。

第三，促进“三个转化”，反哺课堂教学。学校发挥科研反哺教学的作用，健全科研平台育人体系，实施“三个转化”，为教学改革提供源头活水，实现人才培养与技术技能创新的深度互动。

第四，创新“五个机制”，激发创新活力。通过创新科研和社会服务管理、评价、激励、成果转化、反哺教学“五个机制”，学校充分调动教师开展科研和社会服务的积极性。

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