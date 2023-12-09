人民网呼和浩特12月9日电 （记者刘梦琦）12月8日上午，以“新时代 新作为 新篇章——加快建设现代化职业教育强国”为主题的2023职业教育论坛在内蒙古呼和浩特举行。准格尔旗职业高级中学校长陈宝生出席圆桌论坛并发言。

准格尔旗职业高级中学校长陈宝生出席圆桌论坛并发言。

陈宝生介绍，准格尔旗职业高级中学始终把立德树人放在第一位，通过信息化大力推进“三全育人”，提升学生素养。同时，学校也高度重视“双师型”教师的培养。在2023年全国职业院校技能大赛教学能力比赛中，学校两个团队获得二等奖、一个团队获得三等奖。

如何推进办学模式改革？陈宝生认为，中职学校必须和高职院校深度合作。学校围绕“一个中心”、推进“两项前移”、强化“三个共同”、形成“四方合力”、实现“十个贯通”为主要内容的高素质技能型人才培养工作思路，推进院校企合作。

陈宝生分享了准格尔旗职业高级中学和鄂尔多斯职业学院创新的“2+2+1”模式：即学生在中职学习两年，合作高职学习两年，合作企业实习一年。学生毕业后在合作企业直接就业，避免了高三学生入企难、实训难的问题。同时，通过企业全融入，培养实用型人才，解决企业用工难问题。

陈宝生表示，准格尔旗职业高级中学教育集团还在全力打造现代化农畜产学研实训基地、全旗劳动教育基地、全旗研学旅实践基地、国防拓展训练基地、全旗科技创新教育等五个基地。真正实现产教融合、职普融通、科教融汇，让中职学校学生实现升学有希望、就业有通道、创业有基础、终生发展有保障。

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