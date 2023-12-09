人民网呼和浩特12月9日电 以“新时代 新作为 新篇章——加快建设现代化职业教育强国”为主题的2023职业教育论坛8日在内蒙古呼和浩特市举行。论坛上启动了职业院校互联网“大思政课”共建机制。

近年来，人民网聚焦“大思政课”建设，探索“新闻+服务”，在助力思政工作改革创新、提升思政育人质量方面做出了一系列探索与实践。

为更好地助力职业院校思政课整体化、体系化机制创新破题，针对性、协同性举措创新解题，人民网发起职业院校互联网“大思政课”共建机制。

共建机制致力于联合全国各地的职业院校，推进传统思政育人平台与互联网深度融合，构建“大思政课”全链条资源互补、数据共享，探索全媒体时代“大思政课”建设新形态、新应用。共建机制将整合伙伴单位优质师资、课程、场馆、技术等资源，建立以“大思政课”课程为核心的内容生产传播平台；助力“双师型”教师队伍建设，打造精品思政课程品牌，联手开拓思政教育新格局、新模式；助推“技能成才 强国有我”等教育活动落地落实。（秦迪 实习生刘腾雪）

(责编：许珺、刘凡)