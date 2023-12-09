人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

人民网启动职业院校互联网“大思政课”共建机制

2023年12月09日14:25 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网呼和浩特12月9日电 以“新时代 新作为 新篇章——加快建设现代化职业教育强国”为主题的2023职业教育论坛8日在内蒙古呼和浩特市举行。论坛上启动了职业院校互联网“大思政课”共建机制。

近年来，人民网聚焦“大思政课”建设，探索“新闻+服务”，在助力思政工作改革创新、提升思政育人质量方面做出了一系列探索与实践。

为更好地助力职业院校思政课整体化、体系化机制创新破题，针对性、协同性举措创新解题，人民网发起职业院校互联网“大思政课”共建机制。

共建机制致力于联合全国各地的职业院校，推进传统思政育人平台与互联网深度融合，构建“大思政课”全链条资源互补、数据共享，探索全媒体时代“大思政课”建设新形态、新应用。共建机制将整合伙伴单位优质师资、课程、场馆、技术等资源，建立以“大思政课”课程为核心的内容生产传播平台；助力“双师型”教师队伍建设，打造精品思政课程品牌，联手开拓思政教育新格局、新模式；助推“技能成才 强国有我”等教育活动落地落实。（秦迪 实习生刘腾雪）

(责编：许珺、刘凡)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部