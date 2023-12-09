人民网呼和浩特12月9日电 （记者郝孟佳）8日，以“新时代 新作为 新篇章——加快建设现代化职业教育强国”为主题的2023职业教育论坛在内蒙古呼和浩特举行。中国高等教育学会职业教育分会理事长周建松在发言中表示，大力发展职业教育，当前的主要任务是如何正确定位，抓住关键创新工作，实现职业教育的质量效益，全面提升职业教育的社会吸引力。

中国高等教育学会职业教育分会理事长周建松。

在题为《正确把握职业教育高质量发展》的主旨发言中，周建松提出，职业教育高质量发展是一项系统工程，需要全要素投入，要抓准重点，强化举措，应该强调以下十个方面：第一，加强党的领导是引领；第二，落实立德树人是根本；第三，优化类型定位是前提；第四，加快体系建设是关键；第五，提升学校关键能力是基础；第六，发展职教本科是抓手；第七，深化产教融合是动能；第八，“双高计划”是带动力；第九，数字化转型是撬动力；第十，国际化发展是影响力。

周建松认为，要坚持和完善党委领导下的校长负责制，全面加强学校党组织建设。学校要把立德树人作为各级各类学校的共同任务和根本要求，在构建立德树人、德技并修人才培养体系上下功夫；在价值塑造、知识传授、人才培养有机结合上做文章；在专业教育、素质教育、合作教育相互协同上出成效；在党建领航、思政支撑、学生管理服务上构建同向同心的立德树人机制。

“产教融合的主要内容就是要优化职业教育的重点结构。”周建松表示，职业教育要建成多元办学格局，协同推进产教深度融合，丰富职业教育的办学形态，拓展校企合作的形式内容，优化校企合作的政策环境。

“在教学中，学校要通过数字化转型实现教学资源的数字化，管理的智能化和促进学生成长的个性化，推动学习型社会的形成，促进职业教育高质量发展。”周建松说。

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