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陈泉淼：打造“工匠摇篮” 培养德技兼修的新时代工匠型人才

2023年12月09日12:27 | 来源：人民网-教育频道
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人民网呼和浩特12月9日电 （记者赵娜）8日，以“新时代 新作为 新篇章——加快建设现代化职业教育强国”为主题的2023职业教育论坛在内蒙古呼和浩特举行。杭州职业技术学院党委副书记陈泉淼出席圆桌论坛并发言。

杭州职业技术学院党委副书记陈泉淼出席圆桌论坛并发言。

杭州职业技术学院党委副书记陈泉淼出席圆桌论坛并发言。

“杭州职业技术学院着力打造‘工匠摇篮’，努力培养德技并修的新时代工匠型人才。”陈泉淼说，学校系统构建了“党建引领、思政筑基、实践贯通、文化浸润、队伍护航、研究支撑”的“六位一体”工作体系和推进机制；出台《职业素养教育实施意见》，将工匠精神、劳模精神教育融入人才培养全过程，从教育教学、科技研发、文化传承、人才培养等维度，探索职业院校开展工匠型人才培养新路径，构建基于工匠精神培养的思政课程与课程思政同向同行、理论教育与实践教育同频共振、线上教育和线下教育同心同力的“三全育人”培养体系。

陈泉淼表示，围绕工匠型人才培养，杭州职业技术学院打造“教学创新团队、科研创新团队、人生导师团队”三类团队，推进高水平“工匠之师”队伍建设。目前，学校已培育国家“万人计划”教学名师、全国“五一”劳动奖章获得者等省部级以上人才40余人，培育了2支国家级职业教育教师教学创新团队、2个国家级课程思政教学团队。

“我们与行业、企业深度合作，及时将新工艺、新技术、新规范等内容转化为教学的内容和要求，推动‘学历证书+若干职业技能等级证书’落地，与其他行业共同深化课证融通、育训结合的培养模式改革。”陈泉淼说，在这个过程中，杭州职业技术学院注重发挥学校与企业育人“双主体”作用，引企入校，引导区域支柱产业的龙头企业将维修中心、研发中心等设在学校，目前有120余名企业能工巧匠常驻学校进行教学实训。应届毕业生就业率连续多年达到98%以上。

(责编：孙竞、刘凡)

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