人民网呼和浩特12月9日电 （记者许珺）12月8日，以“新时代 新作为 新篇章——加快建设现代化职业教育强国”为主题的2023职业教育论坛在内蒙古呼和浩特举行。上海工艺美术职业学院党委副书记、院长宋磊出席圆桌论坛并发言。

上海工艺美术职业学院党委副书记、院长宋磊出席圆桌论坛并发言。

宋磊表示，职业教育是我国从人力资源大国迈向人力资源强国的关键环节。职业教育与经济社会发展共生共长、密切相连，关系到科技创新、技术发明、服务升级等能否转化为实实在在的生产力和人民群众的获得感。经济增长方式的转变和日新月异的科技变革，也对职业教育的专业布局、人才培养目标和模式不断提出新要求。

推动职业教育高质量发展的关键是什么？宋磊认为，职业教育最终服务的是产业和市场，职业教育的高质量是产业和市场认可的高质量。职业教育高质量发展的关键，是在遵循技术技能型人才成长规律的基础上，与产业同频共振、深度融合。

宋磊指出，在人才培养过程中，既要让学生拥有扎实的基础知识和技能储备，具备可持续发展的潜力，又要兼顾好对新工艺、新技术、新工具的学习和训练，培养学生求新善学的优秀品质。这就要求职业教育要时刻瞄准好产业方向，把握好跟进的步伐，构建好产教融合高质量技术技能人才培养体系，从而推动现代化职业教育强国建设。

宋磊介绍，上海工艺美术职业学院是海派工艺美术文化的发源地，是传承海派工艺美术文化、延续文脉的所在地。作为国家示范性高职院校中唯一的艺术类院校和拥有全国传统手工艺类非遗保护品种最多的高校，上海工艺美院以“传承非遗 创新设计”作为“双高”建设的主线，致力于将传统手工艺承载的中华优秀传统文化和工匠精神融入教材、带入课堂。同时，学校也在围绕人工智能技术特别是AIGC技术等进行布局调整，用现代科技“活化”传统技艺，在元宇宙、虚拟数字人等新领域不断探索创新，努力培养更多高素质技术技能人才、大国工匠、能工巧匠。

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