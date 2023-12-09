“全国融媒体行业产教融合共同体”成立仪式12月8日在内蒙古自治区呼和浩特市举行。该仪式是2023职业教育论坛的一部分。2023职业教育论坛以“新时代 新作为 新篇章——加快建设现代化职业教育强国”为主题，由人民日报社指导，人民网主办，中国职业技术教育学会提供学术支持。

全国融媒体行业产教融合共同体（以下简称“共同体”）由人民网科技（北京）有限公司、中国传媒大学、山东传媒职业学院牵头组建，将以“职普融通、产教融合、科教融汇”为主线，联合开展人才培养，协同开展技术攻关。

人民网科技（北京）有限公司总编辑罗旭、山东省教育厅职成处副处长宋健、中国传媒大学高等职业技术学院院长屈善孝、山东传媒职业学院党委书记孙茜芸、呼和浩特职业学院党委书记曹红出席仪式。

罗旭表示，共同体对于融媒体领域汇聚产教资源，打造新型的产教融合组织形态，促进行业产业和教育教学的发展布局具有重要意义。共同体成立后，成员单位将协同培养更多具备精熟技能、具有创新精神、适应融媒体行业的高素质应用型人才，为我国现代职业教育体系的建设提供产教融合共同体新范式，成为推动我国融媒体升级和发展的重要力量。同时诚挚邀请更多的上下游企业、高等院校、职业院校加入共同体。

7日，全国融媒体行业产教融合共同体成立大会暨共同体第一届理事会在呼和浩特市举行。会议审议了《全国融媒体行业产教融合共同体章程》（草案）及共同体组织机构建议名单，教育部职业院校文化素质教育指导委员会副主任委员朱爱胜教授作了共同体建设专题报告。

目前，共同体已经聚集了一大批优秀“产教科”单位，成员单位合计146家，覆盖25个省份。

(责编：许珺、刘凡)