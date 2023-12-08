人民网呼和浩特12月8日电 （记者刘鑫）今日，以“新时代 新作为 新篇章——加快建设现代化职业教育强国”为主题的2023职业教育论坛在内蒙古呼和浩特举行。河北交通职业技术学院党委书记杨立华出席圆桌论坛并发言。

河北交通职业技术学院党委书记杨立华出席圆桌论坛并发言。

“大思政课建设是对传统思政课建设思路的跨越和革命。我们以建好、建强‘大思政课’为目标，构建多维评价机制，凝聚协同育人合力，建好‘大平台’，育好‘大师资’，讲好‘大课堂’。”谈及全面推进“大思政课”建设，杨立华分享了河北交通职业技术学院的六点经验与做法。

第一，学校坚持发展大交通、服务京津冀的办学定位，把立德树人融入思想道德、文化知识等各环节，贯穿专业体系、教学体系、教材体系、管理体系等各领域。

第二，学校聚焦“红色教育”，充分利用红色资源和交通产业特点，组织师生到西柏坡、延安、遵义、井冈山等地，踏寻红色足迹，传承红色基因，采用情景式、案例式、活动式等方法，建设学生喜爱的大思政课程。

第三，学校坚持多方协作，对外与其他院校共建马克思主义学院、开展联学联建等，对内优化部门合作方式，围绕“思政+校园文化”“思政+职业发展”“思政+校企合作”等模式，打造“思政+”发展共同体。

第四，学校成立了“课程思政教学研究中心”，思政教师和专业教师“结对子”，定期开展活动，制作了包含800多个案例的教学案例资源库，推进思政课程和课程思政一体化发展。

第五，严格挑选优秀思政课教师，实施“青年筑基”“骨干冲锋”“名师引领”培养计划。与此同时，注重外聘教师队伍建设，把名师大家请到教研室，把劳模工匠请到讲台上，把优秀校友请到学生中。

第六，在人才引进、职称晋升、资源配置等方面给予思政教师优先保障。例如，学校每年拨付专项经费用于思政课教师的学术交流等；建设校内思政实践教学基地，拓展校外教学实践基地，构建“大思政课”实践育人平台。

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