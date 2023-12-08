人民网呼和浩特12月8日电 （记者郝孟佳）今天，以“新时代 新作为 新篇章——加快建设现代化职业教育强国”为主题的2023职业教育论坛在内蒙古呼和浩特举行。教育部职业院校文化素质教育指导委员会副主任委员、无锡职业学院原党委书记朱爱胜作题为以“大思政课”建设推动思政工作高质量发展的主旨发言，从“大思政课”的本质内涵、提出背景、实践要求、校本探索四个方面与大家分享交流。

教育部职业院校文化素质教育指导委员会副主任委员、无锡职业学院原党委书记朱爱胜出席论坛并发言。

朱爱胜认为，从本质上来看，“大思政课”可以理解为“大‘思政课’”，即围绕立德树人根本任务，坚守“大思政课”“课程”属性，推动思政课守正创新，不断丰富育人内容和形式、扩展育人主体和空间、整合育人资源和力量，坚持理论与实际相结合，坚持思政小课堂与社会大课堂相结合，实现思政课与实践同频共振，与时代同向同行。

“‘大思政课’的提出，有着深刻的历史和时代背景，但是在思政课建设的过程中，也面临着种种问题。”朱爱胜表示，一些地方和学校对‘大思政课’建设的重视程度不够，开门办思政课、调动各种社会资源的意识和能力还不够强，课程教材体系还需要进一步完善；有的学校教师数量不足、质量不高，对实践教学重视不够；有的课堂教学与现实结合不紧密，大中小学思政课一体化建设亟需深化；有的学校第二课堂重活动轻引领，课程思政存在“硬融入”“表面化”等现象。

针对这些问题，无锡职业学院探索了“1+4+N”大思政课圈层建设体系。朱爱胜介绍，“1”即打造“前沿的课堂”“个性的课堂”“濡化的课堂”“明理的课堂”，拓展课堂教学内容；在教学方法上，逐步探索了“问题-研讨-展示-引导-体验”五步教学法；建设“金教案” “金微课”“金课堂”项目，提升教学质量。

“4”即创建“N+N*2”课程模块，围绕一门必修课开发2门选修课。建强思政专题大课、思政实践课、思政VR体验课。

“N”即用好各种网络平台，开发系列优质思政育人资源库；构建“矩阵统合、课程思政育人模式”；开展大学生主题教育、书香阅读、草地故事会等活动，推动日常思政课程建设。

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