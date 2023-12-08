人民网呼和浩特12月8日电 （记者孙竞）今天上午，以“新时代 新作为 新篇章——加快建设现代化职业教育强国”为主题的2023职业教育论坛在内蒙古呼和浩特举行。工人日报社副总编辑赵巧萍在发言中表示，技能人才是支撑中国制造、中国创造的重要力量。培养优秀技能人才，需以职业教育、技工教育为抓手。

工人日报社副总编辑赵巧萍作主题发言。

赵巧萍指出，高技能人才是技能人才队伍的核心骨干，对于提高核心竞争力，增强国家科技创新能力具有重要意义。目前，我国已形成了以技师学院为龙头、高级技工学校为骨干、普通技工学校为基础的现代技工教育体系，各种产教融合的新模式也在不断探索中。各类职业教育培养的技能人才活跃在生产一线和创新前沿，成为推动我国高质量发展的重要力量。

“观察众多大国工匠的成长轨迹，我们可以看到，他们中的很多人起步于职业教育，从这个意义上说，今天的技能人才很可能就是未来的‘大国工匠’。推动职业技术教育事业发展，是为产业发展储备人才力量，也是为‘大国工匠’积蓄后备人才。”赵巧萍说。

赵巧萍介绍，由中华全国总工会主办的大国工匠创新交流大会与大国工匠论坛已连续两年成功举办。与此同时，全国总工会已连续四年举办大国工匠年度人物评选，各省市也定期评选发布各省工匠，不同行业也开始举办行业工匠评选。各项“大国工匠”评选与活动的持续进行，必将会润物无声、潜移默化地为广大职工、技能人才塑匠心铸匠魂产生深远影响，为全国亿万产业工人践行劳模精神、劳动精神、工匠精神奠定更加坚实的基础。

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