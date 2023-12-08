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3D眼部扫描可揭示肾脏健康状况

2023年12月08日08:29 | 来源：科技日报
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原标题：3D眼部扫描可揭示肾脏健康状况

英国爱丁堡大学科学家开展的一项最新研究表明，3D眼部扫描可揭示肾脏的健康状况。由于肾脏疾病在早期通常没有症状，这一成果有望彻底改变肾脏疾病的监测，使医生能更早检查出肾脏疾病。相关论文发表于最新一期《自然·通讯》杂志。

眼睛是人体内唯一可以观察到“微血管循环”这一关键过程的部位，而这种通过身体最微小血管的血液流动通常会受到肾脏疾病的影响。在本研究中，科学家使用光学相干断层扫描（OCT）技术拍摄的视网膜3D图像来监测视网膜的变化，视网膜是眼睛后部感知光线并向大脑发送信号的组织层。结果发现，这些图像可作为一种快速、无创的肾脏健康监测方法。

研究观察了204名不同肾病患者以及86名健康志愿者的OCT图像，结果显示，与健康志愿者相比，慢性肾病患者的视网膜更薄。视网膜变薄是随着肾功能下降而发展的，接受肾移植的患者在手术后视网膜迅速增厚，因为当肾功能恢复后，这些变化也会逆转。

研究人员表示，未来有一天，定期的眼部检查或许可用于监测和早期发现肾病，防止疾病进一步恶化，还可以促使患者改变生活方式，降低并发症的风险。不过，在该技术常规使用之前，还需开展进一步研究，包括在更大患者群体中进行长期临床试验。

 （记者刘霞）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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