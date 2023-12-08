原标题：扬工院化学工程学院： 推进科教融汇 鼓励师生创新

5年来，学生累计申请103项发明专利，获得全国“互联网+”创新创业大赛金奖3项、全国“挑战杯”二等奖1项、“发明杯”二等奖1项、江苏省大学生优秀毕业设计一等奖2项……近日，记者从扬州工业职业技术学院（以下简称扬工院）了解到，该校化学工程学院聚焦服务地方发展，坚持科教融汇，深化产教融合能力，培育出了一支高水平科研服务队伍，为地方培养出大批高素质创新型技术技能人才。

“职业教育前途广阔、大有可为。我们学院始终秉持‘人人皆可成才’的育人理念，鼓励学生积极参加职业技能大赛、创新创业大赛等，让每个学生都有出彩的机会。通过前沿科技进教材、企业大师进课堂、学生进科研实验室等方式，培养学生的创新创业能力，助力学生成长成才。”扬工院化学工程学院党总支书记龚安华说。

为提升教师教学科研能力，深入推进科教融汇，扬工院化学工程学院先后与扬州扬杰电子科技股份有限公司、江苏华富储能新技术股份有限公司等企业共建校企合作基地，联合申报江苏省碳基低维半导体材料及器件工程研究中心。这是该校化学工程学院获批的第三个省级工程研究中心。

“中心主要围绕新一代半导体产业以及前沿新材料产业发展存在的问题，建设碳基低维半导体材料及器件创新平台，开展相关产品开发、产品封装及其技术支持、技术转化等方面的研究，着力提升自主研发能力，促进地方半导体企业掌握自主知识产权的核心技术。”江苏省碳基低维半导体材料及器件工程研究中心负责人殷明说。

值得一提的是，扬工院化学工程学院鼓励教师主持或参与科研，组建了化学及生物传感器的设计应用、新型生物药品开发和功能材料研发等科研团队。该院全力支持团队开展学术创新活动，搭建学术交流平台，形成了专业、平台、团队、成果、项目等一体化的科研创新体系。

今年，该院科研团队基于功能化仿生材料构建了新型电化学传感器，在石化“三废”智能快速检测方面取得突破，填补了国内相关技术领域的空白。研究分别获得国家自然科学基金以及江苏省自然科学基金资助。该院还在石墨烯生物膜材料、化工企业污水治理等方面取得了关键突破，获得国家自然科学基金项目资助。

近年来，该院获得江苏省高校重大项目1项、江苏省高校面上项目5项、江苏省“产学研”合作项目24项。学院教师发表SCI论文47篇，获市厅级以上奖项8项。

“下一步，化学工程学院将继续紧贴化工行业，持续打造一流师资队伍，建设一流课程，产出高质量科研成果，不断提高人才培养质量，夯实石油化工行业及扬州区域经济化工技术技能人才培养基地的基础。同时，学院还将通过建立科研微站、组建教学科研团队、搭建交流平台等方式，多措并举为教师发展保驾护航，为学校建设特色鲜明的高水平职业技术大学贡献力量。”扬工院化学工程学院院长谢伟表示。

（记者 夏 凡 通讯员 韦 云）

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