原标题：元宇宙共同体：破解产业瓶颈 推动人才供给

潍坊职业学院信息工程学院教师正在进行元宇宙虚拟展厅测试。记者 王延斌摄

布局炙手可热的元宇宙新赛道，山东率先行动起来。近日记者从潍坊职业学院了解到，全国元宇宙行业产教融合共同体（以下简称元宇宙共同体）在该校成立。该共同体由中电云计算技术有限公司、哈尔滨工业大学（威海）、潍坊职业学院牵头，吸引众多企业、行业协会、高校参与，旨在打造产教融合新范式，探索科教融汇新路径。

元宇宙发展关键在育人

据了解，元宇宙是由5G、云计算、人工智能、虚拟现实、区块链、数字货币、物联网、虚拟人等新技术构建起来的全新世界。一方面，其超越现实世界，另一方面也是对现实世界的映射。

9月8日，工业和信息化部、科技部等五部门联合发布的《元宇宙产业创新发展三年行动计划（2023—2025年）》提出，到2025年，工业元宇宙发展初见成效，打造一批典型应用，形成一批标杆产线、工厂、园区。

值得注意的是，上述行动计划明确提出支持高等院校加强元宇宙相关学科专业人才培养。深入推进产学研合作，鼓励企业与高校科研机构联合培养人才，支持建设元宇宙技术技能人才实训基地，增强高水平人才供给。

环顾全球，元宇宙赛道上你追我赶，高水平人才供给成为亟待解决的重大命题。

“我国产业体系全、场景多、市场大，具备发展元宇宙产业的坚实基础，但在元宇宙的关键技术、标准制度、人才培养等方面仍存短板。”现身潍坊的工业和信息化部人才交流中心副主任色云峰说，“此次成立全国元宇宙行业产教融合共同体，可谓正当其时。”

“如果说元宇宙是一个风筝的话，那么它的主线就是育人。”出席大会的教育部职业技术教育中心教学教材处处长刘义国表示，“要运用元宇宙技术服务于技能人才成长；同时，也要用培养的人才推动元宇宙行业发展。”

国字头的元宇宙共同体为何会落地山东？

在山东省教育厅职业教育处副处长郭庆志看来，山东重视元宇宙产业，近年来积极布局这一赛道，目标是打造国内一流，具有国际竞争力的千亿级虚拟现实产业高地。而本次会议的举办地潍坊具有元宇宙产业的先发优势。比如该市的产业龙头歌尔集团已经在虚拟现实和增强现实技术方面取得了领先地位，而潍坊也喊出了“打造元宇宙技术创新与产业之都”的口号。

需校政行企多方协同

“当前，潍坊正努力打造元宇宙技术创新与产业之都。这给我们布置了新任务，也提供了新机遇。”潍坊职业学院党委书记刘建成表示，“为适应潍坊数字经济及元宇宙产业发展需求，我们打造了潍坊市元宇宙产教融合实训基地，建成了国家级可视化交互设计虚拟现实（VR）协同创新中心、省级农产品区块链新技术研发中心。元宇宙产业技术服务和社会培训到款额3000多万元。”

在元宇宙赛道上，机遇与挑战并存。这是与会专家的共识。

如何利用元宇宙共同体破解发展瓶颈？色云峰给出了三点建议，即聚焦产业需求，推动人才供给，适配产业发展需要；汇集产教资源，促进人才培养，紧跟产业发展实际；发挥载体作用，探索产教融合的新模式。

“分与和”“虚与实”“教育与产能”，这是刘义国提出的三个关键词。他表示，在元宇宙共同体之下，需要政府、行业协会、企业，不同地方的院校参与，大家联合做项目，一点一点积少成多来推进元宇宙行业发展。元宇宙看似很虚，但要服务实体，需要在虚与实之间切换，服务人才培养，推动产业发展。

作为山东省教育主管部门的代表，郭庆志提到了资源和机制问题。

他认为，元宇宙共同体是全国性的产教融合共同体，要有全国视野与格局，要跨区域汇聚优质教育资源和产业资源，发挥集聚效应，推动教育链、人才链与产业链、创新链全链条对接，全要素融合，全方位互动。同时，元宇宙共同体要实现实体化、精细化、具体化运作，往深里走，往实里做。

如何打造元宇宙共同体？潍坊职业学院作为元宇宙共同体的牵头单位，已经有了规划。刘建成表示，要利用共同体产教资源，大力探索“中职—高职—本科”对口贯通分段培养，提升元宇宙产业发展所需人才层次；探索建立校企人员双向交流机制，打造元宇宙行业技能拔尖人才库；建设开放型区域产教融合实践中心、元宇宙技术创新中心；创新国际交流与合作机制。

（记者 王延斌）

(责编：郝孟佳、孙竞)