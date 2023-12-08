原标题：中外校企合作 共创“甜蜜事业”

图为埃塞俄比亚制糖培训班实训实操现场。 广西工业职业技术学院供图

近日，由广西工业职业技术学院与泰国两仪糖业集团、广西南宁东亚糖业集团、泰国孔敬高级农业技术学院联合建设的中国—泰国糖业现代工匠学院，入选首批中国—东盟现代工匠学院特色项目建设单位。

“共建中国—泰国糖业现代工匠学院，是国际糖业产教融合上取得又一项成果。相信在双方的共同努力下，国际糖业产教融合定能硕果累累，为中国及共建‘一带一路’国家的糖业发展培养出更多相关人才。”广西工业职业技术学院校长邱镇林说。

近年来，广西工业职业技术学院构建校企国际合作共赢长效机制。该校制订制糖专业国际化教学标准，探索与中国企业和产品“走出去”相适配、与海外企业和院校相促进的职业教育发展模式，积极推进糖产业链国际化技术技能人才培养创新与实践，助力“一带一路”上的“甜蜜事业”。

建设国际糖业产教融合联盟

广西地处粤港澳大湾区和东盟经济圈交汇点，是“一带一路”有机衔接的重要门户。糖业是广西传统优势产业，其糖料蔗种植面积和食糖产量连续17个榨季占全国的60%左右。近年来，国家连续出台多项政策支持广西糖业转型升级，提升广西糖业市场竞争力，逐步形成广西新经济增长点。

随着中国—东盟命运共同体的建设，广西制糖业开始“走出去”，国际产能合作驶入快车道。高职院校也参与其中，结合学校专业建设优势，扩大国内外校企合作，推进共建“一带一路”高质量发展。

“轻工制糖已经成为广西工业职业技术学院的特色名片。在高质量共建‘一带一路’的大背景之下，我们立足高水平特色专业群，聚焦中国蔗糖职业教育标准输出，以职业教育服务经济建设为根本，服务中国企业‘走出去’。”邱镇林说。

2022年9月2日，国际糖业产教融合联盟成立大会暨第一届智慧糖业产教融合交流研讨会在广西南宁举行，广西工业职业技术学院当选为第一届理事长单位。当天，在中国、柬埔寨、泰国等国内外糖业“大咖”的见证下，国际糖业产教融合联盟随之成立。

“国际糖业产教融合联盟将以糖业发展需求为导向，以产学研紧密结合为依托，以培养实践能力和创新能力为核心，构建校企命运共同体，构筑‘协同育人、协同办学、协同创新’新模式，促进教育链、人才链与产业链、创新链的有机衔接，助推中国和共建‘一带一路’国家的糖业发展。”广西工业职业技术学院副校长谭冠晖表示。

目前，国际糖业产教融合联盟已经吸引了泰国、柬埔寨、加纳、埃塞俄比亚、乌克兰等国家和国内32家高等院校、企业、科研机构加入。

为埃塞俄比亚送去先进技术

距中国万里之遥的埃塞俄比亚以咖啡闻名世界。咖啡需要搭配食糖，这让食糖成为当地民众的高需求产品。2017年9月，以海外糖厂建设项目为抓手，广西工业职业技术学院经广西建工集团第一安装有限公司“牵线搭桥”，与埃塞俄比亚阿尔巴门齐大学签约，共同开展“丝路国际糖业学院”项目建设，搭建了“校—企—校”合作培养制糖生产技术专业人才的新平台。

“学校在深入研判共建‘一带一路’国家国情的基础上，探索职业教育国际合作的最佳切入点。我们最后选择充分发挥自身专业与办学优势，携手企业‘走出去’，开展国际合作办学。”谭冠晖说。

2018年，广西工业职业技术学院开办埃塞俄比亚糖业公司OMO3糖厂中国培训班。为期一个半月的培训，让来自埃塞俄比亚的学员们不仅学习了制糖工艺、糖品分析、自动化仪表控制技术等方面的理论知识，还在校外实训基地进行了实习。

“我们珍惜本次学习机会，回国后将更好地建设埃塞俄比亚的糖产业。”培训班学员侯赛因·穆罕穆德说。目前，该培训班的40名学员中有3名已成为埃塞俄比亚糖业公司下属企业总经理，40%以上晋升为中层管理干部，其余都成为技术骨干。

“甜蜜事业”搭起民心桥。通过跨国交流与合作，埃塞俄比亚人民获得了更先进的糖业生产技术，中国和共建“一带一路”国家人民的距离也更近了。

2019年，广西工业职业技术学院和泰国两仪糖业集团共建的中泰“丝路国际糖业学院”在中泰两地挂牌成立。通过深度合作，双方希望将“丝路国际糖业学院”建成协同实施产教融合国际化、协同育人、协同创新的共同体。

“我们希望利用包括广西工业职业技术学院在内的中国职业院校提供的实践教学条件，提升两仪糖业集团合作管理的泰国职业院校师资和学生的技能水平。”时任泰国两仪糖业集团董事长汪东财说。

学生成为“走出去”糖企技术骨干

自2017年获得国家现代学徒制试点立项以来，广西工业职业技术学院与广西南宁东亚糖业集团开展合作。双方以共建制糖技术专业为切入点，开展“东亚校园职业营”建设项目，探索“旺入淡出、工学交替”的现代学徒制人才培养模式，推动教育链、人才链与科技链、产业链的跨界融合。

加入“东亚校园职业营”，让广西工业职业技术学院学生的学习热情高涨，在实际岗位锻炼中不断提升专业实践技能和创新能力。在制糖企业停榨设备检修期间，他们在校进行理论学习和校内实训；在制糖企业榨季生产期间，他们到企业参加生产性专业实习。

“东亚校园职业营由经验丰富的技术人员授课，有利于学生对知识的理解。学生以企业学徒身份跟着师傅进行多阶段的实践学习，同时还能取得报酬。”广西南宁东亚糖业集团人力资源相关负责人介绍说。

广西工业职业技术学院轻工化工学院教授黄凯介绍，学院探索出现代学徒制等产教融合模式。根据制糖、糖的精加工、蔗渣造纸等糖产业链技术技能人才培养质量要求和企业实际生产情况，学院以糖产业链关键技术环节为依据，在相关教学中融入信息化、智能化等新技术与国际业务知识，已培养高素养人才超300人，培训员工1200余人。

据了解，广西工业职业技术学院的实践经验与成果先后在全国职教集团化办学年会、中国—东盟职业教育国际论坛等国内重要会议上被分享，已辐射带动了国内12所职业院校的国际化人才的培养。

数据显示，2016年至2022年，广西工业职业技术学院的毕业生在见习糖企的留用率达90%以上。其中21.32%的毕业生在工作一年后就成为“走出去”企业的技术骨干。

（谭冠晖 张立颖 何紫莹 记者 刘 昊）

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