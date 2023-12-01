11月28日，京港大学联盟2023年理事会暨主题论坛在香港举办，北京邮电大学、北京第二外国语学院成为联盟新成员单位，实现联盟首次扩员。会议同时完成理事长单位换届工作，由清华大学、香港浸会大学出任第三届联盟联席理事长单位。未来，北京市教委将深化联盟合作向基础教育延伸，助力两地学生成长成才，服务国家经济社会发展大局。

深化“京港大学联盟”合作

在京港大学联盟2023年理事会暨主题论坛上，北京市教委、教育部港澳台事务办公室、中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室教育科技部、香港特别行政区政府教育局等联盟支持单位和成员高校的70余名代表参会。联盟学校由20所增加到22所，汇聚京港顶尖高校优质资源。

北京市教委主任李奕表示，在人才培养、招生就业、科学研究、协同创新、政策咨询等方面开展深度合作基础上，未来北京市教委将积极支持联盟在高端教育论坛、博士及博士后联合培养、双方优质生源交换、深化校际间交流、教育智库共建、学科建设、人才培养及人文交流等方面深化合作，不断提升京港教育合作层次和水平。

为促进京港两地交流交往交融，2018年4月，在教育部、中联办指导和北京市教委、香港教育局支持下，京港大学联盟在香港成立。联盟发起校包括北京地区12所高校（北京大学、中国人民大学、清华大学、北京师范大学、北京航空航天大学、北京外国语大学、北京理工大学、中国科学院大学、北京工业大学、首都师范大学、首都医科大学、首都经济贸易大学）和香港地区8所高校（香港大学、香港中文大学、香港科技大学、香港城市大学、香港理工大学、香港浸会大学、岭南大学、香港教育大学）。联盟采用轮值理事长单位制，历届理事长单位分别为北京大学（2018-2020）、香港科技大学（2020-2022）、中国人民大学（2022-2023）、香港城市大学（2023-2024），通过成员推荐制，不断拓展联盟规模。

据悉，京港大学联盟自成立以来，共计3万余名师生参加线上线下活动，其中香港学生1.25万人次，北京学生1.8万人次。20所京港顶尖高校优质资源汇聚于此，举办了京港大学校长峰会、“携手共建京港高水平人才高地”研讨会、“京港大学堂”系列讲座等各类高水平学术交流活动；聚焦青年学生成长，开展了“未名湖畔好读书”暑期学校项目、“观古鉴今，薪火相传”——港澳学子读史知行计划、“HK Tech 300创新创业千万大赛”、“不‘疫’‘乐’乎”京港大学联盟专场文艺云汇演等形式多样的学生活动；并发挥联盟平台优势，定期举办理事会主题论坛，共享教学科研成果，现已成为两地深化青年培养、开展科研合作的跨地域、跨领域、跨学科的重要平台。

积极拓展基础教育合作

长期以来，北京市教委高度重视内地与香港交流，支持香港更好融入国家发展大局。除高等教育方面，基础教育领域推动京港两地缔结了245对姊妹学校，覆盖北京市16个区和香港18个区，其中包含北京市海淀区102对、丰台区31对、东城区25对、朝阳区19对、通州区16对以及其他区52对。多年来，姊妹校始终保持友好联系，在教研合作、课程建设、师生交流等方面持续开展合作。其中，海淀区理工附中、首师大附小，东城区史家胡同小学、东四九条小学，西城区三十五中、十五中通过“同上一堂课”、书信往来、探寻中轴线、文化体验、参访交流等活动培育了特色交流活动。

北京市教委2017年开展京港澳姊妹校交流项目，每年支持25所左右学校邀请1000名左右港澳师生来京进行为期一周以内的交流访问，支持25所左右学校500名学生和50名教师赴港澳进行为期一周以内的交流访问，积极拓展京港中小学教育交流。

此外，全市进一步发挥例如哈罗学校等在京国际学校优势，注重培养港澳学生国家意识、民族自信心，加强与公办学校合作，促进京港澳学生交流交往，帮助在京港澳学生更多了解国情社情。据了解，北京哈罗学校高度关注对孩子民族国家意识以及民族自信心的培养，发挥了教育强国生命线作用。

形成服务人心的品牌合作

近年来，北京市教委充分发挥首都教育的资源优势和组织优势，重视与港澳教育系统的合作，不断在港澳青少年心中播撒爱国主义种子，为两地教育事业发展和“一国两制”的美好未来培育力量。

据悉，北京市教委、香港教育局、澳门教育及青年发展局于2005年在北京共同发起京港澳学生交流夏令营。夏令营采取隔年互访形式，组织三地师生参访北京、港澳地区，自2005年至今已成功举办15届。第15届于2023年7月顺利完成，北京市共派出198名师生赴港交流。作为京港澳教育交流的传统项目，该活动在促进京港澳师生交流融合、增强爱国精神，服务人心回归方面发挥了重要作用。2024年活动将在北京举行，市教委将继续完善活动内容，进一步突出主题和特色，做好活动谋划。

未来，北京教育系统将在进一步拓展深化两地交流合作上发挥更为积极和重要的作用。京港双方将广泛开展青少年交流活动，为两地青年交流搭建好平台，在教育、城市管理、食品安全等方面加强交流互鉴；依托京港大学联盟等平台，推动科技创新、人才培养和技术成果转化等领域的交流与合作。

（来源：北京市教委）

(责编：李依环、孙竞)