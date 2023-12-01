人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育>>滚动新闻

让乡村非遗传承后继有人

顾仲阳
2023年12月01日08:57 | 来源：人民网－人民日报
小字号

原标题：让乡村非遗传承后继有人（话说新农村）

　　让乡村非遗传承后继有人，既要加强人才队伍建设，又要建平台、搭梯子，让他们更好带富农民、助力乡村振兴，乡村非遗定能更好赓续农耕文明、彰显时代价值

　　

　　从少有人知到畅销全球，四川省茂县羌绣非遗传承人李兴秀，培训学员超过2.5万人次，带动8000余名绣娘批量生产羌绣，将羌绣技艺广泛应用于服饰、箱包、家居和汽车用品中，极大推动了羌绣的传承发展。

　　乡村非遗凝聚着数千年乡土文化的精粹，保护传承和开发利用好非遗资源可以为全面推进乡村振兴赋能。目前，我国已建立起国家、省、市、县四级非遗名录体系，认定各级代表性传承人9万多名，对传承发扬非遗发挥了重要作用。

　　与此同时，乡村非遗保护传承的人才缺口依然存在，一些地方甚至出现了传承人“真空”现象。以传统手工艺为例，中国社会科学院等机构联合发布的报告显示，55岁以上的手艺人占比超过五成，近60%的传统手艺人尚未找到传承人。

　　如何更好推动非遗保护薪火相传？

　　首先，应该提高年轻人从事非遗保护传承的积极性。要加大宣传引导力度，让年轻人充分认识非遗保护传承的重要价值，特别是要让非遗与艺术形式、现代生活场景结合，让其融入现代生活，让市场认可其价值，从而吸引更多年轻人投身其中。

　　可喜的是，如今越来越多的院校开设相关专业或课程，系统培养青年人才，对非遗技艺家族传承、学徒传承等传统传承方式形成了有益补充。浙江省东阳市在30多年前就成立了木雕技术学校，培育了大批人才，为东阳木雕振兴奠定了人才基础。一些地方非遗传承机构与院校协同合作，院校发“订单”，非遗技能研习中心出师资，取得了不错的培养效果，值得借鉴。各地应根据自身实际，探索适合本地的院校教育培养模式。

　　乡村非遗保护传承要坚持以农民为主体。深入实施“中国非物质文化遗产传承人群研修研习培训计划”，促进传承人提升技艺、提高艺术修养，提升创新性传承水平。加强政策引导、平台打造和资金扶持，强化传承人的“传帮带”机制，更好发挥传承人的引领、示范、带动作用，通过非遗成果及其表现形式的产业化开发，让更多农民参与到产业链中分享收益，从而调动包括传承人在内的广大农民群众的积极性。

　　传承发扬乡村非遗，要重视培养乡土人才，也要注重针对性引入外部人才资源。艺术设计、产业运营、市场营销等方向的专业人才，是目前不少非遗项目保护传承所欠缺的，引入专家教授、策展人、新媒体传播推广人等外部人才资源，可以很好地补短板、强弱项。政府应出台系列优惠政策，在外来人才创业、落户、子女就学等方面给予扶持。村集体可以在场地提供等方面提供支持，把真正热爱非遗的“外乡人”变为“在乡人”。

　　乡村非遗保护传承，关键在人。让乡村非遗传承后继有人，既要加强人才队伍建设，又要建平台、搭梯子，让他们更好带富农民、助力乡村振兴，乡村非遗定能更好赓续农耕文明、彰显时代价值。

　　《 人民日报 》（ 2023年12月01日 18 版）

(责编：孙竞、李昉)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部