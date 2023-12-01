本报记者 赵晓霞

日前，“汉字嘉年华”展览在美国洛杉矶开展，图为展览现场。

“汉字嘉年华”展览在洛杉矶开展，图为展览现场。

“汉字嘉年华”展览在芝加哥开展，图为展览现场。

日前，由北京国际汉语研修学院等机构主办的2023“汉字嘉年华”海外巡展在美国芝加哥和洛杉矶相继开展，吸引了不少当地民众前来观展。

形式丰富

展现汉字之美

芝加哥是“汉字嘉年华”海外巡展的第一站，在该站展出的内容包括“你好·汉字”“遇见·北京”“感受·中国”三个部分。

在“你好·汉字”的“汉字之美”部分，展示了从甲骨文“家”字到宋体“家”字的演变。在展览策划者看来，“家”在中国文化中内涵丰富、意境深远，其意义和文化根植于每个中国人的心中。通过观看展览，参观者除了可以感受汉字字形之美，了解汉字字体演变历史，还能对中国的“家”文化有初步认识。

值得一提的是，“遇见·北京”的“跳跃中轴线”部分颇受欢迎。据策展者介绍，“跳跃中轴线”以北京中轴线为设计背景，旨在通过跳房子的游戏形式，帮助观众了解北京的历史文化和建筑知识。“从现场反响看来，这个环节的展示特别成功。”

当展览从芝加哥来到洛杉矶，见证了北京历史的颐和园、故宫、烟袋斜街、南锣鼓巷等地方，展现北京“双奥之城”特色的“鸟巢”“水立方”“冰丝带”等场馆，代表北京传统美食的烤鸭、卤煮、炸酱面等通过展览呈现在观众眼前。

“在研究汉字文化体验的工作者眼中，每个汉字的构成都有其内在规律，都承载着中国人的精神价值。我们希望带大家走进汉字的奇妙世界，探索每一个汉字的内涵，感受汉字之美，领略汉字魅力。我们也希望通过展览，与当地的民众在语言文化方面开展交流。”北京国际汉语研修学院院长桂帆说。

展馆未开

观众已等在门口

当地时间11月5日早上，“汉字嘉年华”海外巡展在芝加哥的展出进入第二天，还未开馆，已有观众等在门口。等候的观众中，有些是在前一天已观展的朋友推荐下慕名而来。

在展览现场，有的参观者以肢体动作为笔画，探索米字格中的汉字趣味；有的参观者拿起毛笔感受书法之美；有的参观者体验雕版印刷；有的参观者拿起画笔绘制兔爷……

一位参观者表示，展览设置的体验汉字环节很有意思，让他觉得汉字没那么难了，更重要的是激发了自己了解和学习汉字的兴趣。

当展览来到洛杉矶，“你好·汉字”部分同样吸引了不少观众驻足——有的观看“汉字简史”视频，感受汉字字形之美；有的以游戏方式“挑战”古老的甲骨文，将甲骨文字块与图画中对应的部分配对，或将中文字块与图画中对应的甲骨文配对；有的还置身于甲骨文的神秘宇宙中，通过四季、十二生肖等甲骨文字了解其背后的故事。“独特的展览方式让我们从不同角度了解了汉字。我觉得汉字十分有趣，也非常希望将来能了解并学习汉字知识。”一位参观者这样说。

在“遇见·北京”部分，亲手制作沙燕风筝、绘制脸谱等，让参观者感受到了北京非遗文化的魅力，更有数位参观者制作了富有中国节日特色的灯笼。“看到这样的灯笼会让我想到中国传统节日春节，这些灯笼很可爱，兔子形状的灯笼代表兔年，龙形状的灯笼代表龙年。”他们说。

汉字为媒

让更多人了解中华文化

汉字作为一种形、音、义三位一体的符号系统，方正之间充满美感。相关专家表示，古老汉字的构形，都是前人思想和智慧的结晶，其构造既美在形式，也美在巧思。

正是汉字之美，吸引了不少海外学习者进入中文世界，开启中文学习之路。有当地民众因看过展览而对汉字有兴趣，进而希望学习中文、了解中国文化就是例证。

“汉字嘉年华”海外巡展在芝加哥展出两天，共近千人前来观展和体验。正如中国驻芝加哥总领事馆副总领事黄黎明在巡展开幕式上所说，汉字是中华优秀文化的精髓，是中华文明传承的重要纽带。相信此次巡展能让芝加哥当地民众和青年学生更加深入感受汉字和中华文化的魅力。

展览策划者在展示汉字之美的同时，也注重展览元素与展出地华侨华人之间的情感连接。当“汉字嘉年华”巡展到洛杉矶时，专门布置了一面“北京墙”。很多参观者在这面“北京胡同墙”前驻足良久，你一言我一语地聊着：“我家在大栅栏”“我以前住在东四十条”“我原来的工作单位就在鼓楼大街”……这面“北京胡同墙”不仅勾起了洛杉矶华侨华人的思乡之情，还让他们想起了以前在北京生活的温馨回忆。

桂帆表示，作为展览策划方，不仅希望能用时尚、国际化的方式让汉字活起来，还希望以汉字为媒，搭建交流之桥，共促文明互鉴，让更多的人了解中华文化，领略中华文化之美。

（本文配图均由北京国际汉语研修学院提供）

(责编：李昉、孙竞)