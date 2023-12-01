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她是退役大校，大凉山支教十年

本报记者 李 贞
2023年12月01日08:27 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　谢彬蓉（右）为学生补习功课。
　　（图片来自人民日报微信公众号）

　　日前，在重庆市民族中学举办的军训汇报表演活动上，彝族学生切吉惹伍被评为优秀学员，上台领奖。台下，一位两鬓斑白的女性欣慰地给孩子鼓起掌。

　　她叫谢彬蓉，是以切吉惹伍家长的身份受邀参加活动的。除了切吉惹伍，还有一大群在重庆上学的大凉山孩子，把她视作亲密而尊敬的家长。因为，这些孩子都是她曾经教过的学生。

　　据人民日报微信公众号报道，谢彬蓉是重庆人，1993年入伍。2013年，大校军衔的谢彬蓉转业后自主择业，选择只身前往大凉山支教。“我曾经是一名军人，更应该回报人民。”谢彬蓉说。

　　2014年初，谢彬蓉来到四川省凉山彝族自治州西昌市的一所民办彝族学校。起初，她只打算完成一个学期的志愿服务。没想到，首个学期期末，她在乡中心学校监考时发现，许多学生的试卷上有着大片空白，有的学生甚至不会写自己的名字。谢彬蓉当即决定要继续留下来。

　　谢彬蓉想到师资最匮乏的大山深处去。2015年，她来到凉山彝族自治州美姑县的扎甘洛村教学点。

　　当时，美姑县十分贫困。村里不通公路，上山的道路在雨后泥泞难行，车子旁边就是数百丈的悬崖。心惊胆战地坐车颠簸了好几个小时，谢彬蓉才从山下来到山上的寨里。教学点是一间土坯房，只有谢彬蓉一个老师。她住的另一间土坯房，既是宿舍，又是办公室，还是厨房，偶尔还会有毒蛇和老鼠出没。起初，谢彬蓉整夜开着灯都不敢睡。村支书曾担心她受不了会走，但没想到，谢彬蓉坚定地留了下来。

　　学校里只有十来个孩子。谢彬蓉白天上课，傍晚就到村里挨家挨户走访，把放羊喂猪的孩子们一个个拉回课堂。其中，最让她费心的是一个叫吉克阿果的女孩。

　　因为要去放羊，吉克阿果经常无法来上课。有一天下大雨，谢彬蓉去山上找吉克阿果回校。

　　雨天路滑，谢彬蓉摔倒好几次。找到孩子时，她已经浑身是泥水。谢彬蓉回忆说：“我反复给她父母做工作，说要让孩子好好读书。孩子很聪明，不读书太可惜了。”最终，吉克阿果重回课堂，如今已经考上了大学。

　　在谢彬蓉看来，只要能让孩子们多学知识，将来能够改变命运、改变家乡，自己哪怕付出再多都是值得的。支教期间，谢彬蓉不仅没有工资，而且还自掏腰包，为孩子们购买文具、书籍以及生活用品。她还每日督促孩子们刷牙、洗脸和洗衣服，养成良好生活习惯和文明行为。为了这群孩子，她倾注了全部心血和情感。

　　2021年寒假期间，谢彬蓉在重庆家中摔折了左脚。但还未痊愈，谢彬蓉就迫不及待地回到大凉山，拄着拐杖上课、家访。

　　10年过去了，谢彬蓉的一头青丝变得花白。但在她的精心培育下，孩子们的平均单科成绩和总成绩都在县里名列前茅。谢彬蓉说，要说不苦肯定是假的，但自己是军人出身，那些苦不算什么。“我去支教，不为什么，就是想教孩子。我能做多少，就努力做多少。看到孩子们成长进步，我感到特别开心！”

　　10年来，谢彬蓉不仅把一个又一个孩子拉回课堂、送出大山，还影响和改变了当地村民的思维观念和生活习惯。村民们越来越支持孩子上学接受教育了。更让谢彬蓉感到欣慰的是，得益于国家脱贫攻坚、乡村振兴等政策，大凉山发生了翻天覆地的变化。“村子里的道路变好了，老学校那边，住土坯房的村民都迁到彝民新村集中点去了，那里通水、通电，非常方便！”谢彬蓉说。

　　今年9月，扎甘洛村教学点撤点并校，学生都集中到了新建的中心校上学。谢彬蓉结束了驻点支教任务，暂时告别大凉山，回到重庆。接下来，谢彬蓉将定期送教，为孩子们辅导功课。而对于那些走出大山、来重庆上学的孩子，一到周末和节假日，谢彬蓉就会把他们接到家中，为他们做饭，辅导他们学习，一如当初在扎甘洛支教时那样。

　　谢彬蓉的故事感动了许多网友。网友“梦晶”说：“谢老师心中有大爱，向您致敬！”网友“一然”说：“向军人致敬！为人民服务，令人感动。”

(责编：李昉、孙竞)

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