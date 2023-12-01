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巴西姑娘马莉莉：

“要教更多巴西人学习中文”

于 荷
2023年12月01日08:26 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　从中文爱好者到教授武术和中文的教师，她的每一步成长轨迹都与中国紧密相连。她就是马莉莉（Aline Toffoli Martins），如今是巴西圣保罗州立大学本土中文教师中的一员。

　　以武会友

　　“你会中国功夫吗？”这是马莉莉遇到中国人时常说的一句话。

　　11岁时，马莉莉因为一次偶然的机会接触到了中国武术。一招一式行云流水、刚劲有力，使她深深着迷。也是从这时起，“中国功夫梦”的种子在马莉莉心中开始生根发芽。

　　如今，她学习武术已有20多年，对中国武术有了自己的理解。“我的师父告诉我，中国有一种说法是‘以武会友’，我也通过武术交到许多朋友。比赛输了要说‘领教’，赢了要说‘承让’，练习武术需要心静，需要坚持，这些都让我感受到中国文化的力量。”马莉莉说。

　　学好中文

　　“武术承载着文化信息，只有学好中文，才能更深入地理解武术。”对武术的着迷让马莉莉爱上了中文。

　　圣保罗州立大学孔子学院成立后，马莉莉加入其中，开启了中文学习之旅。两年后，她获得了到中国游学的机会。“中国的科技和建筑让我印象深刻，我很喜欢中国。”

　　这段经历也成为马莉莉继续学好中文的动力。2018年，她在通过汉语水平考试四级后，获得了前往湖北大学学习的机会，这也让她得以续写和中国的故事。

　　多年来，马莉莉积极参加各种文化活动、武术比赛，记录、分享她学习中文、与中国相遇的故事。今年，在中国驻巴西大使馆、《今日中国》杂志和巴西中资企业协会联合举办的“我眼中的中国式现代化”征文比赛中，马莉莉的作品脱颖而出，荣获优秀奖。

　　谈及中文学习经历，马莉莉无比骄傲、自豪，“很高兴曾近距离感受过中国和中国文化”。

　　新的梦想

　　“起初到中国学习中文，是想在回巴西后从事葡语和中文翻译工作。但是在与中文以及中国更深入的接触中，我有了新的梦想。”马莉莉说。

　　从湖北大学毕业后，马莉莉回到了家乡，拥有了一个新的身份——巴西圣保罗州立大学本土中文教师。

　　“虽然我是巴西人，但我爱中国，爱中国文化，我还要教更多的巴西人学习中国武术和中文。我的一生将和中国武术及中文为伴。”现在，马莉莉正通过自己的努力传递着这份热爱，让更多人发现武术、中文之美。

(责编：李昉、孙竞)

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