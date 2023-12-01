原标题：寻求中非职业教育合作的最大公约数

图为成都航院首批援非教师郭庆丰（下排左一）与学员。受访者供图

不久前，商务部援外培训项目2023年职业技能（建筑类）培训班在成都航空职业技术学院（以下简称成都航院）落下帷幕。培训通过专题讲座向多国学员展示中国建筑类专业技术培训的经验和成就。成都航院党委副书记祝登义表示，成都航院着力打造国际职业教育和技能培训高地，为职业教育国际化发展贡献“成航方案”。

近年来，成都航院以“一横一纵一点”的战略布局为核心，横向上拓展与亚洲国家交流网络，纵向上深化与先进职教机构合作，重点聚焦服务“一带一路”共建国家与非洲国家建设，形成了国际化建设“引得进、用得上、出得去”的良好局面。

自与中航国际成套设备有限公司（以下简称中航国际）、非洲加蓬恩考克国际职业教育和培训中心（以下简称恩考克）开启三方战略合作后，成都航院围绕人才培养、教育治理、产教融合等方面开展海外职业教育交流与培训。如今，该校已在加蓬建成“鲁班工坊”，形成客舱服务、单片机技术与应用等专业课程教材16本。

“三阶计划”提升加蓬职教实力

2020年初，在中航国际的援建下，恩考克虽已具备先进的教学环境和实训条件，但仍存在工业发展滞后、产业难以支撑人才培养等问题。

“校区在一片森林里，经常停电停水，没有WiFi；寝室晚上闷热，窗外时常有人焚烧木材，一开窗烟雾就呛得人咳嗽……”这是成都航院首批援非教师之一郭庆丰刚到加蓬时，对恩考克的第一印象。

艰苦的条件并未吓退他们。在首批援非教师完成对恩考克的考察后，成都航院迅速制定出“三阶计划”：第一阶段是对加蓬教师进行职业教育和技术技能培训，帮助非洲将人口优势转化为人口红利；第二阶段是对恩考克实施辅助运营管理，形成可复制推广的范式样本；第三阶段是在加蓬适时建立“鲁班工坊”，推广中国职业教育理念和教育标准。

成都航院国际教育学院院长杨湘伶介绍，学校聚焦机械加工、焊接工程等5个专业开展知识技能、实训操作培训课程，秉承因地制宜原则，为恩考克量身打造了“教学法+职业技能”的培训内容。

此外，成都航院在2021年至2022年间先后派出6名中层管理干部赴加蓬协助恩考克完成办学治理任务，梳理明确各职能部门岗位职责，与恩考克共同编制《加蓬利伯维尔职业技术学校运营方案》，明确学校运营目标体系、运营内容体系、运营管理体系等，协助恩考克建立完善的学校治理体系。

同时，成都航院还与中航国际及恩考克共同完善实训场地布局，策划“实训基地开放日”活动，并与恩考克联合开发教学标准与教学资源。目前，双方已完成包括“机械加工”等3个专业的教学标准输出和“机械制图”等10门课程标准的输出。

援非教师将知识技能倾囊相授

去年4月，成都航院教师贾雷丽思与同事韩雨，踏上了前往加蓬的旅程。在那里，她们为当地教师开展了乘务英语、客舱设备使用、客舱服务等方面的培训。

初到加蓬，贾雷丽思很快发现这里存在饮水困难、交通不便、教学设备落后等难题。简陋的教学条件并未阻挡当地教师们学习新知识的热情。“虽然当地设备落后，但他们依然想尽可能多学一点专业知识。”贾雷丽思说。

当地教师求知若渴的态度深深打动了贾雷丽思，她每日认真备课，将自己所掌握的知识倾囊相授。

一天上午，贾雷丽思在办公室备课，一时感到全身冒汗，不一会儿却又冷到发抖。“老师，你的症状很像疟疾，不能再拖了，必须要去医院看一下。”当地教师利雷说。

在大家的帮助下，贾雷丽思被送到了医院。经检查，她同时染上了伤寒、疟疾等疾病。幸运的是，休养大半个月后，贾雷丽思康复了。“还好他们把我及时送到了医院，不然再拖可能就有生命危险了。”贾雷丽思说。

在非洲的日子，虽不易，却也充满难忘的回忆。“我跟学生的关系都非常好，分别的时候，大家都很不舍。”贾雷丽思说，今年6月，加蓬的教师们初次来到成都航院培训，“当时在学校碰到他们，我们大家都很开心。”贾雷丽思说。

记者了解到，截至目前，成都航院已派出6名骨干教师，在加蓬培训教师29名，海外培训量超5400人次。

促进共赢发展贯穿合作始终

去年8月，首届世界职业技术教育发展大会在天津召开。成都航院院长刘建超在大会中非职业教育合作与发展论坛上分享了学校服务国家战略，发挥自身学科专业优势，立足非洲经济发展与人才需求，将尊重差异、相互包容，促进双边共赢发展贯穿合作始终的经验做法。

他表示，学校将集中优势力量创新“中非合作+产教融合”范本，进一步实现内涵式蓄力、外向型服务发力，更好助推中非职业教育高质量发展，传播中国技艺、中国工匠精神，讲好中国职教故事。

除了加蓬，成都航院还与非洲塞内加尔圣路易理工学院结对，实施电气自动化专业人才联合培养项目。成都航院发挥学校在机械、电子类专业的优势，与圣路易理工学院联合开发《机械工程材料》等课程标准，并制定塞内加尔国际班人才培养方案和教学标准，联合培养国际化电气工程技能人才，促进中塞青年交流互动。

此外，成都航院还依据非洲坦桑尼亚行业岗位职业需求，组织标准编制专班，完成了坦桑尼亚“航空电子维修工程技术员职业标准6级”“汽车工程技术员职业标准6级”的国家标准修订和配套人才培养方案。目前，上述两项标准已正式纳入坦桑尼亚国家职业教育体系。

目前，成都航院正基于土木工程专业人才联合培养项目，携手中航国际为非洲科特迪瓦7所职业培训学校展开教师培训，共同促进“一带一路”职业教育国际化交流与联通。

刘建超表示，下一步，学校将对外做好背景分析，对内做好自身能力评估，在此基础上形成操作性强的中非职业教育合作项目整体规划方案，并将自身办学资源与优势产业对接，充分利用政府搭台，建立多方联动的长效协同机制，解决我国职业院校“走出去”所面临的机制、资金、安全等诸多难点。“‘授鱼’更要‘授渔’，我们将深刻分析共建国家的发展需求，寻求教育合作最大公约数。”刘建超说。（芶文涵 陈科 实习记者 李诏宇）

(责编：李昉、孙竞)