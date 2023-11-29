人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

隐语的语言艺术及文学演变

郗文倩
2023年11月29日08:47 | 来源：光明日报
小字号

先秦时期，隐语是一种应用非常广泛的交流方式，更是一种语言游戏，无论宫廷还是民间都颇为流行，尤以齐楚两地为盛。当时甚至还有专书以供查阅，据刘向《新序》载，有人“以隐问”，齐宣王“立发隐书而读之”。《汉志》“诗赋略”载有“隐书十八篇”，可惜均已亡佚。据刘向解释，隐书收录的是一些对谈性的语段，参与一方“疑其言以相问”，故意隐约其词向对方发问，对者一边思索猜测，一边描述应答。隐语的话题无所不包，但双方都是暗示，并不明言，故隐语游戏是智力和语言的较量。

用语言捉迷藏

隐语目的是委婉表达，可谓用语言来捉迷藏。刘勰总结为“遁辞以隐意，谲譬以指事”，即用隐约的言辞来暗藏某种意思，用曲折的譬喻来暗指某件事物。因此，隐语有明显的“体物”特征，交流双方常常要变换角度描摹，隐讳提示，曲为渲染。如楚庄王为政三年毫无作为，大臣看不过，遂以隐语进谏：“有鸟止南方之阜，三年不翅，不飞不鸣，嘿（默）然无声，此为何名？”楚庄王好隐，马上心领神会，答曰：“三年不翅，将以长羽翼；不飞不鸣，将以观民则。虽无飞，飞必冲天；虽无鸣，鸣必惊人。”对方遂止。这则隐语就是先秦时流传甚广的“大鸟之隐”，隐语为双方提供了委婉的交流途径。

先秦隐语目前可见约有十余则，大多如上，暗含讽谏，具有一定的“意义”，这当然是史家筛选的结果。从实际使用情况看，隐语更多当为纯粹的语言游戏，娱乐性是它得以进入宫廷的首要原因。之所以能介入政治生活，也是因蒙着游戏的面纱，交流进谏显得比较含蓄而已。

早期纯粹属游戏性质的隐语几乎没有保留下来，倒是汉代以后有些记载可以让我们看到这种游戏的妙处。比如，《太平广记》记载汉武帝身边幸倡郭舍人和东方朔就常以隐谜逗趣，争胜邀宠。一次二人于帝前游戏，郭舍人率先发难，约定赏罚：“臣愿问朔一事，朔得，臣愿榜百。朔穷，臣当赐帛。”遂抛出谜面：“客来东方，歌讴且行。不从门入，逾我垣墙。游戏中庭，上入殿堂。击之拍拍，死者攘攘。格斗而死，主人被创。是何物也？”东方朔不假思索，应声辄对：“长喙细身，昼匿夜行。嗜肉恶烟，常所拍扪。臣朔愚憨，名之曰蟁（蚊）。”

如何才能“不说破”

隐语要“隐”，但更要委婉揭示主旨，不能让人彻底摸不着头脑，故常用譬喻。不过细细推究，“喻”和“隐”虽都拐着弯儿地说，目的却完全相反。对此，闻一多分析道：“喻训晓”，是借其他事物来把本来说不明白的尽量说得明白点；而“隐训藏”，是借其他事物来把本来可以说得明白的，故意说得不那么明白。如此，才引得人们好奇，努力去猜，方产生机趣。因此，隐语有点像猜谜，但不完全一样。谜语重点是“猜”，一旦猜中，游戏结束。而在隐语游戏中，一方进“隐”，另一方即便猜中（或称射中）也不能“说破”，一定要根据这个谜底创作出另一个谜面，两个谜面指向同一事物，才叫游戏完成。所以，隐语的游戏双方除需足够的机敏智慧外，更要有铺陈描摹的言语能力，方能游刃有余。

戏谑、风趣、诙谐、滑稽等都是娱乐游戏的特征，这也是隐语精神层面的质素，由此也使得隐语具有娱乐、测智、言理、讽谏等多种功能，其“遁词以隐意，谲譬以指事”的用语特点，蕴含着丰富的想象，说者由此见风趣机智，以旁观对方的懵懂摸索为乐趣。而应对者（包括围观者）出于本能的好奇，也产生寻求答案的欲望。几经摸索之后恍然大悟，发现其间巧妙，愉悦的心情随之产生，这些都是隐语为时人所喜爱的心理因素。同时，隐语是一种即兴的语言游戏，一个人善隐，必定思维敏捷且有出众的言语描摹能力，因此，隐语的流行亦显示出古人对于智慧和语言的崇尚。

隐语、赋体和谜语

隐语在后世发展有两个流向，一是转化为体物之赋，一是转化为谜。

隐语需以大量相关线索予以提示，曲为渲染，或围绕事物描摹情景，或针对事物摹写特征，这就给铺陈状物的赋体的产生留下极大的拓展空间。隐语这一“体物”特征在荀子《赋》篇中得到完整的保留和强化。《赋》篇是我们迄今所见最早以“赋”名篇的作品，而其“纯用隐语”也是一个不争的事实。作品中先由“臣”提问，分别针对“礼”“知”“云”“蚕”“箴”五种事物多方描述其特点和作用，然后请“王”或“五泰”作答。后者并不直陈谜底，而是以问为答，对所述事物再作进一步猜测性的描摹发挥，这和隐语的特征和玩法都是相同的。

当然，汉赋是“美丽之文”，其写物图貌，蔚似雕画，这和隐语之间还是有很大跨度的，其间起到桥梁作用的是宋玉等楚国宫廷文人。宋玉有《大言赋》《小言赋》，其实就是楚王和这些俳优文人围绕“大”“小”两个主题描摹形容的语言游戏。而其《高唐》《神女》赋也是由对问引出的体物之文。因此，从擅长隐语的先秦宫廷俳优，到擅长作赋的宋玉等文学侍从，再到“有类俳优”的汉代赋家，显示出职业性的承传。这些俳优文人随侍帝王，或游戏为隐，或受命作赋，专注于提升“体物”的技巧，遂使汉语言的表现力得到极大的训练和开发，最终使得汉赋成为“一代之文”。

而谜则更多是隐语的自然延伸。当隐语由专注于描摹转而落脚于“猜”出答案，就成了“谜”。这种游戏重心的变化也是有历史原因的。从史料记载看，在曹魏之前，隐语主要还是君王身边俳优或俳优类文人讥嘲逗趣的游戏，也由此被正统所轻视。文人瞧不起俳优的肤浅，戏谑之隐的玩法遂发生变化，滑稽调笑的成分逐渐减少，斗智的成分则逐渐增加，谜语就出现了。因此刘勰谈及隐、谜之间的转变时说：“自魏代以来，颇非俳优，而君子嘲隐，化为谜语。”

按照刘勰的说法，谜之所以被称为“谜”，是因为“回互其辞，使昏迷也”。意思是“谜”要闪烁变换其辞，使人迷惑。有迷惑，才有探寻的欲望，游戏才令人着迷。一般而言，创设谜语有两种方式：一是“体目文字”，“体”即分解；“目”即辨识，即对文字进行离拆描述，可谓拆字谜。如《三国志》记载蜀使张奉来吴国访问，席间他拆解吴国尚书阚泽的姓名以讥讽对方，而被讽刺的阚泽大约不擅长这个游戏，无法对答。于是吴国大臣薛综上前敬酒，说：“蜀者何也？有犬为独，无犬为蜀，横目苟身，虫入其腹。”张奉不服，追问道：那你们“吴”字怎讲？薛综应声曰：“无口为天，有口为吴，君临万邦，天子之都。”凸显“吴”的帝王气象。于是众人皆笑，张奉无言以对。二是“图像品物”，即刻画描摹事物的相貌特征，谜语中的“打一物”都属于此类。这种谜语比拼的是文思是否纤巧。如《太平广记》曾记载魏文帝曹丕与曹植同辇出游，见两牛在墙边打斗，一牛坠井而死。曹丕遂令植作死牛诗，称诗中不得云是非，不得言其斗，不得言其死，这其实就是创一个谜面了。曹植即揽笔赋曰：“两肉齐道行，头上戴横骨。行至凶土头，峍起相唐突。二敌不俱刚，一肉卧土窟。非是力不如，盛意不得泄。”曲为描摹，图像品物，诙谐生动，从艺术角度看也是很精巧的。后世描摹状物的文人诗蔚为大观，究其实也是这种中国古老游戏的发扬光大。

隐、谜都是用文字捉迷藏，追求语言“欲隐而显”，既不能使人一望而知，又不能使人永远猜不着。游戏双方在问对中显示智慧和语言才华，创造出令人着迷的紧张，又继之以欢笑和松弛。游戏依赖智慧又创造智慧，语言的巧妙组合也形成和谐的节奏和韵律，遂引起美感，带来谐趣，给人愉悦，这都是言语游戏的魅力。整体看，古代早期的隐谜都属于“原始的制作”，常具有丰富的想象，新鲜的感觉，纯朴而奇妙的联想和滑稽，所以多含诗的趣味，这与后来文人的灯谜专以纤巧与双关及暗射见长不同，后者更多属于“文章工场里的细工”，这大约是隐谜游戏逐渐消退的原因之一。

（作者：郗文倩，系国家社科基金项目“秦汉文体史”负责人、杭州师范大学教授）

(责编：李依环、李昉)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部