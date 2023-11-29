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银杏为何被称为“活化石”？（把自然讲给你听）

贾林波
2023年11月29日08:28 | 来源：人民网－人民日报
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“活化石”植物保存了从形态学到DNA的完整信息，是认识植物进化中间环节的重要研究材料。加强就地与迁地保护，是保护“活化石”植物的重要途径

近期，多地迎来银杏最佳观赏期，景点、街巷、公园……市民们纷纷“打卡”，定格金色美景。你知道吗？银杏树的野生种群其实十分稀少，被称为植物中的“活化石”。

“活化石”植物通常具有3个特点：起源古老，分类系统位置孤立；形态特征从一个较为久远的地质时间点到现在没有大的变化；在地质历史时期曾广泛分布，但目前仅分布于一个或多个狭小区域。

银杏属于银杏纲银杏目银杏科银杏属，是银杏纲植物现代残存的唯一的种。银杏属植物起源非常古老，最早的化石可以追溯到1.7亿年前。在约1.2亿年前，无柄银杏出现，此后银杏的形态特征没有发生大的变化，与现生银杏形态几乎一致。银杏属植物在地质历史时期广泛分布于北半球，但目前可能的野生银杏种群仅见于我国个别区域。所以，对照以上3个特点，银杏的确可以称作“活化石”植物。除了银杏，公认的“活化石”植物还有苏铁、银杉、水杉、珙桐等。

“活化石”植物有重要的研究价值。相比化石，“活化石”植物保存了从形态学到DNA的完整信息，是认识植物进化中间环节的重要研究材料。许多“活化石”植物能为人类的生存和发展提供资源。例如，银杏的种子俗称“白果”，可以食用；杜仲的树皮是重要的中药材。一些对人类有益的化合物可能仅存在于“活化石”植物中，“活化石”植物一旦灭绝，这些化合物可能难以再次获得。

与其他植物相比，“活化石”植物的野生植株数量非常少，且因分布于一个或者多个狭小区域，野外灭绝的风险更高。它们的形态特征长期稳定、遗传多样性低，适应全球环境变化的能力也较低，特别是不少“活化石”植物在自然种群更新上存在障碍，更容易走向灭绝。所以，保护“活化石”植物刻不容缓。

加强就地与迁地保护，是保护“活化石”植物的重要途径，目前得以广泛栽培的水杉和银杏就是迁地保护的体现。此外，中国西南野生生物种质资源库保存了上万种野生植物，包括“活化石”植物的种子，为这些植物未来回归野外打下基础。

（作者为中国科学院昆明植物研究所副研究员，本报记者杨文明采访整理）

《 人民日报 》（ 2023年11月29日 14 版）

(责编：李依环、李昉)

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