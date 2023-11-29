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“艺苑撷英——2023年全国优秀青年艺术人才展演”亮相

青春在舞台绽放

本报记者 赖 睿
2023年11月29日08:25 | 来源：人民网－人民日报海外版
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青年艺术家演奏柴可夫斯基《D大调小提琴协奏曲》第二、第三乐章。
主办方供图

越剧《珍珠塔·惊塔》剧照。
主办方供图

杂技《凌云——倒立技巧》剧照。
新华社记者 陈晔华摄

13场演出，涵盖戏剧、音乐、曲艺、舞蹈、杂技5个艺术门类，重点推介青年艺术人才90余人……11月3日至23日，由中宣部文艺局、中国文联国内联络部和相关全国文艺家协会共同主办的“艺苑撷英——2023年全国优秀青年艺术人才展演”在北京民族剧院、中央歌剧院剧场举行，各门类青年艺术人才相继亮相，竞技艺、秀绝活，带来一场场精彩纷呈的演出。

“‘艺苑撷英——全国优秀青年艺术人才展演’是面向全国选拔培养优秀青年艺术人才的常设项目。搭建这个舞台是为了汇聚专业技艺，绽放青春活力，充分展现新时代青年艺术人才的风采。”中国文联国内联络部主要负责人说。

节目丰富 传承创新

本次展演节目丰富，各场演出既有经典作品的演绎，又有现实题材的拓展，传统与现代交汇，既展现了青年艺术人才坚持守正创新的丰硕成果，承继前辈、勇攀高峰的艺术追求和扎实的艺术功底，又生动体现了各艺术门类蓬勃的生命力与创造力。

戏曲生、旦艺术展演舞台上，不仅有京剧《四郎探母·坐宫》、昆剧《牡丹亭·拾画叫画》《玉簪记·偷诗》、越剧《珍珠塔·惊塔》、扬剧《挑滑车》、粤剧《吕布试马》等具有代表性的生行、旦行经典折子戏亮相，也有河南曲剧《鲁镇·天问》这样的原创现代戏为演出增姿添彩，展现出中国戏曲题材广泛、风格多样、意趣丰富的艺术面貌。

13位青年弦乐人才携手中央歌剧院交响乐团，演绎何占豪、陈钢小提琴协奏曲《梁祝》，柴可夫斯基《D大调小提琴协奏曲》第二、第三乐章，帕格尼尼《中提琴大奏鸣曲》，德沃夏克《b小调大提琴协奏曲作品104号》第一乐章等中外经典作品，是弦乐艺术领域人才培养和发展成果的一次集中展示。

此次曲艺展演共有3场演出，15个曲种轮番亮相。快板《武松打虎》、天津时调《军民鱼水情》、弹词开篇《西厢记·莺莺操琴》等经久不衰的曲目，让观众饱览曲艺艺术精华；相声《超级英雄》、湖北小曲《“桥”见中国》、四川清音《两匹马》等现实题材作品，将老百姓的身边故事向观众娓娓道来。

中华优秀传统文化是舞蹈创编的重要源泉。展演中，舞蹈《龟兹·观香》再现“大漠歌，龟兹舞”的古韵盛景；在《北魏飞天壁画印象》中，舞者化身“飞天羽人”，讲述古老传奇的中国丝路故事；象征民族团结的舞蹈集锦《石榴花开》，以苗族、哈尼族、蒙古族、朝鲜族等风格各异的中国民族民间舞蹈，诠释中国舞蹈文化的多样性。

22名青年杂技演员同台竞技，带来12个形式多样的节目。杂技《俏花旦·集体空竹》是京剧与抖空竹的巧妙结合，节目历经十几年发展经久不衰；杂技《龙跃神州——中幡》融入京剧、古典舞、武术等元素，展现“文活武演”杂技艺术新表达；杂技《逐梦空天——男女集体爬杆》借助爬杆技巧，展现宇航员在太空舱里的工作场景，致敬中国航天人。

“这些节目无论是题材内容、结构编排，还是舞台呈现、艺术手法，都呈现出当前戏剧、音乐、曲艺、舞蹈、杂技各领域创新创作的较高水平。”中国文联国内联络部主要负责人说。

搭建平台 识才用才

“艺苑撷英——全国优秀青年艺术人才展演”于2022年7月至11月首次举办，取得良好社会反响。今年的展演活动在6月正式启动，通过近半年的层层选拔、名师传艺和打磨提升，最终90余位青年艺术人才脱颖而出。

39岁的中央歌剧院首席常任指挥袁丁，是2022年“艺苑撷英”推选出的青年指挥家。这次，他作为音乐会的指挥，与青年弦乐人才同台献艺。“非常开心再次参加‘艺苑撷英’展演活动，平时大家身处天南海北、在各自的工作岗位耕耘，这次大家有机会一起切磋，互相观摩、学习，取长补短。我很感谢‘艺苑撷英’这个平台。”袁丁说，艺术没有顶峰，自己将不断精进技艺，朝着更高的目标努力。

“‘艺苑撷英’给我提供了向其他剧种和优秀演员学习的机会，也是一个展示多年所学的平台。”北京京剧院青年演员窦晓璇说，青年戏曲人不但要继承传统，还要结合时代审美创新，吸引更多年轻观众走进剧场、了解戏曲。

深圳歌剧舞剧院首席舞者常宏基，这次带来现代舞《停留片刻》。他也是“爆款”舞剧《咏春》中叶问的饰演者。舞剧《咏春》已经巡演超百场，并在赴新加坡的演出中收获热烈反响。“正如舞台上很多舞者传达出的一身正气和民族精神，希望我们的努力能让更多年轻舞者看到，要一步一个脚印，用舞蹈语言讲述中国故事。”常宏基说。

据悉，“艺苑撷英——全国优秀青年艺术人才展演”旨在通过层层选拔、跟踪培养、集中展示、重点推介，为优秀青年艺术人才脱颖而出搭建高规格、专业化、机制性的展示平台，营造文艺界“大练兵、大比武”的氛围，引导青年文艺工作者守正道、出精品，支持青年艺术人才挑大梁、当主角，形成文艺界识才、爱才、敬才、用才的人才成长环境和人才辈出的生动局面。

“通过两年来的展演组织工作，我们深深感受到为青年文艺人才搭建展示舞台的必要性和重要性。”中国文联国内联络部主要负责人说，“艺苑撷英”展演活动将形成机制并长期做下去，扶持和推动青年艺术人才用作品说话，靠实力走到舞台中央，希望通过大家的共同努力，为新时代文艺事业高质量发展助力、添彩。

(责编：李依环、李昉)

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