原标题：南京理工大学：多措并举释放成果转化新动能

日前，南京理工大学庆祝建校70周年科技成果展暨首届国防工业科技成果转化“南京理工大学专场”活动举行，共展出200余项“硬科技”“黑科技”成果，吸引了近5000人次参观。

作为首批被认定为高等学校科技成果转化和技术转移基地以及首批国家知识产权示范高校，南理工深入推进校地融合，不断探索科技成果转化的全新实践，释放成果转化新动能，有力推动人才链、创新链、产业链的深度融合。近年来，学校在高端装备、新一代信息技术、新材料等新兴产业领域创造出显著经济效益和社会效益。

身为青年教授，左超和他带领的科研团队研制出世界上首台非干涉多模态定量相位显微镜，实现了动态无标记显微成像“从原理到仪器”的创新和突破，所形成的计算光学显微镜系列仪器与产品，已广泛应用于医院诊疗、精密制造、生物医药等国内上百个行业单位。左超认为：“学校对高价值专利组合培育的引导和支持，有效促进了团队的知识产权高质量创造。”

在南理工，像左超团队这样专利成果丰厚的科研团队还有许多。为此，学校积极推动专利申请前评估试点、知识产权全流程管理等落地实施，充分发挥世界知识产权组织技术与创新支持中心等平台资源的优势，不断强化专利导航等服务支撑效能。

电子工程与光电技术学院的王昊，发明了基于波束赋形的自适应干扰抑制方法，使城市环境中雷达对无人机的探测距离增长了18%、目标识别率也提升了30%。通过技术转让，王昊的科技成果助力企业一举拿下了在该领域单批采购数量最大的国内订单，成功实现了产业转化。2022年，受惠于学校科技成果转化项目业绩认定政策，王昊被晋升为教授。“学校的科技成果评价制度改革不仅为我解决了职称问题，也让我开展教学科研工作更安心了。”王昊说。

为释放成果转化新动能，南理工制定出台了《南京理工大学促进科技成果转化管理办法》等文件和相关配套政策，从提高收益奖励、加大职称激励等方面推动改革创新，进一步激发出科技成果转化活力。

在深化科研评价改革的同时，南理工还注重评价科技成果转化的实效。通过设置科技成果转化类、重大（工程）项目研究类职称序列，加大科技成果转化在职称评聘中的权重，鼓励更多的教师主动服务国家战略和经济社会发展的需求。对于在推进成果转化过程中，解决了行业产业发展重大问题的科技人员，在职称评聘时可单独认定。

面向未来，中国工程院院士、南京理工大学校长付梦印表示，学校始终坚持瞄准国家重大战略和区域经济社会发展需求，找准发力点，加强有组织科研，不断拓展优势科研领域和方向，着力完善前沿技术攻关和成果转化机制，为推进新型工业化、加快科技现代化、形成新质生产力、增强发展新动能贡献更多的南理工智慧和力量。

（记者 苏雁 杜倩 通讯员 冯锋 陈育凡）

(责编：李昉、李依环)