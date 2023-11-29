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便利学生申报、大数据立体“画像”、加强回访验证——

精准发放，让国家助学金“不落一人”

2023年11月29日08:13 | 来源：光明日报
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原标题：精准发放，让国家助学金“不落一人”

　　 高校国家助学金，是国家财政为家庭经济困难大学生提供的经济资助，主要用以解决学生的生活费问题。教育部全国学生资助管理中心发布的《2022年中国学生资助发展报告》显示：2022年，各类助学金共资助全国普通高等教育学生1380.71万人次、资助金额499.77亿元。

　　 从2007年设立至今，国家助学金为大量家庭经济困难学生提供了经济保障，帮助其安心完成学业。

　　 作用如此重大的国家资助，同时也是一项工作量浩大的艰巨工程，操作环节上稍有不慎，就容易引发问题。如何进一步优化国家助学金的评定与发放，确保每一笔资助都用到家庭经济困难学生的身上？

　　受益群体覆盖面大，注重公平为主要目标

　　 接到国家助学金审核电话时，云南某高校大二学生易理（化名）“有点警惕”。经反复确认后，才开始回答对方的问题。

　　 “通话时间很长，问得很细。”易理说。

　　 问题囊括了家庭基本信息、年收入情况，甚至包括多久回一次家、乘坐何种交通工具等生活细节。没过两天，家里人也接到了类似电话。

　　 刚上大一时，易理家里出现了变故，兄妹也在上学，父母倾尽全力赚钱养家，依然举步维艰。经过申请、审核、公示等环节，易理被学校评定为“特别困难”。这意味着，他一年可以获得国家助学金3800元，按月领取。

　　 易理所在高校2023年有关助学金申报的通知显示，该校国家助学金名额共7686人，涉及26个学院。

　　 记者查阅多所高校国家助学金公示名单发现，对于普通规模的高校，国家助学金资助覆盖面一般超过5000人。可见，受益于这一政策的学生不在少数。

　　 全国学生资助管理中心曾发布数据：受资助学生约占在校学生总数的20%。还有媒体报道，有的高校甚至出现了申请助学金人数少于助学金发放名额的情况。

　　 近年来，国家又逐步扩大了高职院校国家助学金覆盖面，并同步提升本科学生国家助学金补助标准。截至目前，国家助学金平均资助标准为每人每年3000元（实际发放非均等，划分为2~3档）。

　　 北京大学中国教育财政科学研究所副研究员魏建国介绍：“注重公平是整个高校学生资助政策体系设计的主要价值追求。十多年来，全国学生资助金额累计超过2万亿元，实现了资助政策‘所有学段、所有学校、所有家庭经济困难学生’全覆盖。”

　　审核环节更便利，认定标准仍有提升空间

　　 北京一所高校工科学院辅导员郑凯旋（化名），刚忙完国家助学金评定工作，该学院每学年评定国家助学金约200人。

　　 郑凯旋介绍，对建档立卡脱贫户、低保家庭、残疾人家庭、烈士子女等有明确依据的困难学生认定相对容易，“对那些自己申请，需要核实的经济困难学生的认定，流程相对烦琐，标准比较模糊”。

　　 2019年起，教育部调整政策，将高校学生申请资助时需由家庭所在地乡、镇或街道民政部门对学生家庭经济情况予以证明的环节，改为申请人书面承诺。

　　 “这样做，学生完成申请流程更便利了；但审核时，就少了可以直接印证的材料。”郑凯旋坦言。

　　 目前，国家助学金申请与评审工作由高校组织实施，对家庭经济困难学生进行等级认定，组织评审、复核和公示。

　　 提出申请的学生来自全国各地，郑凯旋只能打电话一一核实，“审核的压力，全部压到了学校”。一开学，光评定家庭经济困难学生，就得忙上一个月。

　　 “高校通过电话审核等方式，起到了一定的把关作用。但是，要认定一个学生是否家庭经济困难，仍非易事。”东北师范大学中国农村教育发展研究院教授刘善槐坦言。

　　 按照规定，除辅导员外，班主任和学生代表均可参与认定环节。

　　 因为学生干部身份，“被认为对同学情况比较了解”的山东某高校学生王卉（化名）作为学生代表，进入本班家庭经济困难学生认定小组。

　　 王卉介绍，全班47人，每年约有10人左右申请助学金。对于如何判断同学的经济困难程度，她有自己的标准——主要看衣着的品牌、拥有的电子产品数量和在食堂的消费水平。

　　 “通过学生的日常消费行为来判断其家庭经济状况，虽有相关性，但不能保证绝对的对应性。”刘善槐认为，评估学生的家庭困难程度，关键在于度量学生家庭的收入与支出状况。

　　 “一些家庭的经济收入，比如农业生产的收益，不能简单按自然月、季度或半年进行统计，有些甚至不能按年进行统计。”刘善槐表示，在我国学生资助工作中，家庭经济困难学生认定在客观上具有复杂性。

　　 在2019年7月教育部新闻发布会上，教育部全国学生资助管理中心主任陈希原表示，学校在审核学生的助学金申请时，要综合考虑学生的日常消费和影响家庭经济状况的有关因素，可采取家访、个别访谈、大数据分析，以及学生之间的民主评议等方式提高认定精准度。

　　在公开评定与保护隐私之间，寻求最大平衡

　　 “如果不主动说，没人会知道我是靠助学金生活的。同样，我也不清楚，班上还有哪些同学领取助学金。”某高校大三学生方依依（化名）说。

　　 方依依来自西部地区一个低保家庭。她已连续三年获得国家助学金，但她“从来没有见到过公示”。她告诉记者，老师一般和她“一对一”联系，有时会给她推送一些校内勤工俭学信息。

　　 2018年，教育部等六部门出台《关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》，要求学校将家庭经济困难学生评定的名单及档次，在适当范围内、以适当方式予以公示。公示时，严禁涉及学生个人敏感信息及隐私。

　　 “适当范围内、以适当方式”，怎么界定？分寸谁来把握？对此，各个高校标准不一。

　　 11月，本学年各大高校助学金评定工作基本结束，陆续进入公示环节。记者调查发现，有的公示范围只限于经济困难学生群体，在这些学生所在微信群里发送名单。

　　 不过，不同高校在把握“公示范围”上，也出现了“两个极端”：有的如方依依经历的那样，老师“一对一”联系；还有的，面向全体师生进行公示。

　　 近期，江西某高校将拟获2023—2024学年国家助学金的学生信息在学校官网上公示。公示内容除学生姓名、学号外，还有拟获资助等次。土木建筑学院公布了249名学生家庭经济困难类型，“孤儿”“脱贫不稳定家庭”等赫然在列，甚至还出现了“低保边缘人”的说法。

　　 “公示的内容应该只限于‘名单’和‘档次’，不能随意扩大，要注意保护学生敏感信息和隐私。”魏建国认为，如有人对公示内容有意见，可到院系评定部门去查看相关材料，不宜将学生信息全部公开。

　　 “在一定程度上说，助学金评定过程的公开透明与保护学生隐私之间存在矛盾。该公示的是助学金评定细则，比如赋分规则，而不是学生个人信息。”刘善槐认为，如果大家对评定细则无异议，那么，任何人都可以根据自身情况“对号入座”，每位助学金申请者的总得分，就可以一目了然。“这样，可在评定过程公开与保护学生隐私之间，达到最大平衡。”

　　大数据“画像”，科学指标体系和回访验证不可少

　　 助学金到底应该怎么评？在“扩大国家助学金资助范围”的政策指向下，精准资助更显迫切。

　　 一些高校利用大数据对家庭经济困难学生进行立体“画像”、精准识别，探索实施更加“隐形”的资助方式。

　　 11月14日，安徽师范大学依靠本校自主研发的智慧资助大数据平台，向763名考研的家庭困难学子发放暖冬生活补助，共计46.32万元。学生无须申请，学校直接将补助打入其饭卡中。

　　 这一平台关联了校内学工、教务、总务等8个部门的11个业务系统，采集了学生的家庭及在校数据，建立了可量化的评定指标体系。

　　 “数据库里的基本数据是基础，如果库里的数据不准或者不细，此后的一系列赋分、评定结果都会发生偏差。”安徽师范大学学生工作处副处长项家春介绍，一开始收集家庭经济困难学生信息时，数据库里需填写的住房信息，只分为城市住房和农村住房两类，优化后，仅农村住房就分为楼房、平房、瓦房、土坯房等。

　　 “但是，住平房的学生一定比住楼房的学生生活困难？也不见得。”项家春提出修改意见，于是，又增加了填写人均住房面积的要求。

　　 “现在，这个指标体系既能区分学生是否家庭经济困难，又能区分不同困难等级。”项家春表示，数据库关联的学生信息实时更新，困难等级每年同步更新。

　　 除安徽师范大学外，南京理工大学、浙江大学等高校也采用了大数据分析，对家庭经济困难学生进行生活补贴。

　　 “此类数据平台能够让评定工作更加便捷高效，但评价结果是否客观合理，还取决于评价模型的科学性。”刘善槐提醒，选取的指标能否直接反映家庭收入状况？整合指标的方法是否科学客观？很多因素要考虑。

　　 “做好家庭困难学生资助工作，要制定符合本地本校特色的实施细则。同时，线上线下结合做好核实，主要‘抓两头’，对申报信息存疑的学生和家庭特别困难的学生，进行实地回访。”项家春介绍，该校每年随机抽取一市一县进行实地回访。

　　 2023年暑假，安徽师范大学派出8个回访工作组，对该校来自淮南市的143名家庭困难学生进行回访验证。验证后，调整困难等级1人，其余142人的线上认定结果与实际情况相符，精准度达99.3%。

　　 在前述教育部新闻发布会上，陈希原特别强调，要加强诚信教育，家庭经济困难学生提交申请时，一定要如实反映情况。“对于发现的弄虚作假行为，一定要严肃查处，不仅要收回资助资金，还要在一定范围内、以适当方式对其进行批评教育。”

　　 （记者 陈 鹏）

(责编：李昉、李依环)

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