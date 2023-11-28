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“坚持立德树人　创建时代新文化”学术研讨会在成都召开

2023年11月28日10:56 | 来源：人民网-教育频道
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　　日前，由中国高等教育学会、中国艺术研究院、中国戏剧家协会担任学术指导，由中国文化艺术发展促进会主办，四川省文学艺术界联合会、成都艺术职业大学承办的“坚持立德树人　创建时代新文化”学术研讨会在成都市新津区天府农博园召开。

研讨会现场。活动方供图

研讨会现场。活动方供图

　　本次研讨会邀请了各界领导、知名学者、专家、艺术家和教师代表，以及全国30余家高校和文艺团体及10余家头部企业参会，共同探讨在新时代背景下，如何更好地将立德树人与创建时代新文化相结合，推进中华优秀传统文化传承与创新，为党育人、为国育才，为加快新时代教育、文化强国建设作出新的更大贡献。
　　教育部政策法规司司长邓传淮在致辞中指出，立德树人的成效是衡量一切学校办学水平的根本标准，研讨会要贯彻落实习近平文化思想和关于教育的重要论述，坚持立德树人，创建时代新文化。
　　产教融合、科教融汇、校企合作不仅是职业教育办学的基本原则，更是新时代职业教育实现高质量发展的必由之路。开幕仪式上，成都艺术职业大学校长余天翔代表学校与中国国家画院、国家京剧院等十家艺术单位及头部企业签署战略合作协议书。
　　研讨会结束后，与会领导和嘉宾还参观了成都艺术职业大学成都校区，观看了学校教育教学成果展演。

(责编：崔競文、熊旭)

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