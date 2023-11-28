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全景式呈现好稿怎样写到位

戴林峰
2023年11月28日09:08 | 来源：人民网－人民日报
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《人民日报记者说：好稿怎样写到位》：费伟伟著；人民日报出版社出版。

提笔欲落三千墨，纸至笔尖无可书。不少新闻从业者都曾有过类似的烦恼：明明主题明确，材料丰富，行文技巧也懂不少，却依然写不好这一篇。《人民日报记者说：好稿怎样写到位》一书，针对新闻从业者的写作难点，结合日常采编工作实际中的大量案例剖析，总结了好稿怎样写到位的方法论，堪称一本新闻写作指导手册。

作者费伟伟秉持“从报道中来，到报道中去”的理念，以记者的初稿、改稿为业务研讨的源头活水，全景式呈现“好稿怎样写到位”的采编过程。全书分“真实”“结实”“平实”三辑，中心意思是一个言简意赅的“实”字，笔实墨沉才能形成健朗文风。书法与文法互见，书道与文心同构。写到位方能有味道，以结字行文的书法理论观照新闻报道写作，正是本书的一大鲜明特征。

一笔好字讲究浑然天成、真情流露，本书第一辑即名为“真实”。作者认为“笔下有风采，更要笔端见风骨”，稿子写得真实，方能让笔触直抵报道的主旨。新闻学理论有宏观真实和微观真实之辨，关键在于取其大而略其小。作者回顾了“练粗笔”的经历，学“粗笔”不仅是学笔法，更重要的是要把握那种站在历史的高度高屋建瓴、大气勾勒的气势、力度。“所谓‘泼墨’者，不就是泼胸中浩然之气吗？”寥寥几句一语中的。追求真实并非洋洋洒洒地有闻必录，作者主张主题要能“约之一言”，并列举了“意在笔先，故得举止闲暇”和“意在笔后，故至于手忙脚乱”两方面案例，让读者从“颊上三毫，意境顿出”的鲜明对比中，体会到写出新闻真实感的关键所在。

书法创作要骨正筋柔、横平竖直，本书第二辑名为“结实”。结实是紧致而非臃肿，写稿得占有大量材料，过分堆砌又会适得其反。尤其是“千字文”惜墨如金，内容当然删减得多。把大量采访和细节写进千字的时候，我们发现千字竟是好大的空间。因此，懂得了以少胜多的妙处，就能确立一种新闻审美。新闻靠细节打动人，稿子一具体就生动，开篇精练又精彩，酣畅淋漓，往往能成为经典范例。作者梳理了近年来沾泥土、带露珠、冒热气的好稿佳作，“开头一半文”的重要性不彰自显。写稿力求结实，也不能一股脑儿地平均用力，从字里行间来看，每一字有一笔是主，余笔是宾，要在紧要之处慢下来，也要在着意之处着力、着墨，作者以大量鲜活案例，呈现了写作中主与宾、紧与慢的辩证关系。

该书第三辑名为“平实”。写字贵平正安稳，寓奇巧于平实，显高雅于平凡，新闻写作也是这样，讲求客观、真实、准确、周正。好稿未必需要浓妆艳抹，动人春色不须多，作者详细比较了个人与群像的写法之别：一个人如一个点，笔墨易集中；写一组群像，平均着墨，特点容易埋没。可见，以少总多，情貌无遗，方见功力；提笔有线条，运笔讲章法，笔画平实方能结字稳妥。在作者看来，大手笔写大气象，用斗笔粗豪去写蝇头小楷并不合适。“书忌熟，熟则俗”，作者建议“文笔”里也要有文言的墨水，再三叮嘱新闻学子多学几种笔法，否则文笔便永远只有一个“平面”。

相信在阅读过程中，读者能够进一步体悟作者“言心声也，书心画也”的真切情感。

《 人民日报 》（ 2023年11月28日 19 版）

(责编：李依环、李昉)

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