如今，网络已成为广大未成年人学习生活的重要空间。如何让网络空间风清气正、提高成风化人水平？怎样为未成年人的茁壮成长保驾护航？本期大家谈与大家共同探讨。

——编 者

有效强化平台责任

尹双红

习近平总书记强调，“要建设好青少年聚集的网络平台”。网络平台汇集着形形色色的网络信息，是未成年人接触互联网的重要渠道。因此，必须夯实以网络平台为代表的网络服务提供者的主体责任，筑牢未成年人接触和使用网络的防线。

“应当针对未成年人使用其服务设置相应的时间管理、权限管理、消费管理等功能”“发现用户发布、传播含有危害未成年人身心健康内容的信息的，应当立即停止传输相关信息，采取删除、屏蔽、断开链接等处置措施”。我国未成年人保护法明确了网络产品和服务提供者的责任，以法治力量筑牢未成年人网络保护的屏障。立足青少年健康用网需求，各类网络平台积极履行社会责任，网络服务才能更好托举未成年人健康成长。

法必明、令必行。加强执法，层层压实平台主体责任，严密监测、防范、封堵、处置网络有害信息，才能起到“抓前端、治未病”的效果，让未成年人畅享网络红利。

持续优化内容供给

赵帅杰

当下，智能手机、智能手表等智能设备在未成年人中迅速普及。然而，市场上的智能设备良莠不齐，一些内置游戏存在诱导消费行为，部分APP有信息泄露风险，甚至包含血腥、色情、暴力等不良内容，对未成年人身心健康造成不良影响，亟待治理规范。

推动未成年人安全用网，内容建设必不可少。近年来，在有关部门指导下，各大网络平台陆续上线防沉迷系统，部分短视频平台打造未成年人专属内容池，分级分类丰富内容供给，为未成年人提供了优质网络资源。前不久公布的《未成年人网络保护条例》，要求未成年人用户数量巨大或者对未成年人群体具有显著影响的网络平台服务提供者，应当提供未成年人模式或者未成年人专区等，便利未成年人获取有益身心健康的平台内产品或者服务。这将进一步优化网络内容供给，帮助未成年人开阔眼界、陶冶情操、提高素养。

为未成年人营造良好网络生态，是全社会共同的责任。加强网络空间治理、网络内容建设，维护好风清气正的网络空间，广大未成年人才能获得更加丰富的精神滋养。

不断提升网络素养

金 歆

在信息社会，使用网络了解世界、学习知识、交流交往已经是未成年人的一项重要技能。如果不具备理性辨别和自我保护能力，未成年人可能面临网络沉迷等问题，甚至受到网络违法犯罪的侵害。提升未成年人的网络素养，让未成年人正确看待网络、使用网络，具有重要意义。

完善相关课程，对提升未成年人网络素养具有重要作用。随着教育事业的发展，越来越多的学校有条件开设信息技术课程。在这种背景下，课程设计要与时俱进，帮助学生提高正确、合理运用网络的能力。与此同时，还要注重培育正确的网络价值观，教会孩子如何认识、分辨网络信息，保护个人信息安全，为他们在网络空间的健康成长提供有益引导。

青少年的用网习惯很大程度上受家庭影响。作为家长，父母首先要规范自身使用网络的行为，同时加强对未成年人使用网络行为的教育、引导和监督，帮助孩子养成正确的用网习惯。

《 人民日报 》（ 2023年11月28日 05 版）

(责编：李依环、李昉)