本报记者 潘俊强

11月27日，房山区第二中学学生在新操场列队集合。

11月23日，工人在长沟中学操场进行塑胶跑道弹性层施工。

以上图片均为宋涛摄

焕然一新的草皮、柔软有弹性的新跑道……27日，随着长沟中学操场恢复重建项目顺利完工，北京市房山区21所今夏受特大暴雨影响的学校操场全部完成恢复重建和功能形象提升改造，以更加安全的布局、完善的功能迎接2万余名在校中小学生。

房山区学校操场校舍恢复重建和功能形象提升工程，是房山区灾后恢复重建的重要项目，工程涉及房山区拱辰街道、长阳镇、良乡镇等14个乡镇（街道）。操场的恢复重建和提升改造规模大约为17万平方米，施工内容主要包括水毁部分整体拆除、底层处理、草坪重铺、跑道重塑、新增围护结构、渗水容水排水生态系统建设、体育锻炼设施重建、进出道路重建等。

面对学校点位多、工期紧、任务重、要求高的情况，北京建工机施集团组建项目建设团队进驻各所学校，扎实开展工作。考虑到操场恢复重建工期紧、工艺复杂，建设团队在21所学校同时进行施工作业，以在满足质量要求的前提下，最短时间完成恢复重建。“泡水损毁的旧跑道还未完全拆除，铣刨设备和沥青混凝土运输车就已进场待命。”北京建工机施集团房山区学校恢复重建项目经理邹建磊说，各个工序之间无缝衔接。

按照规划，“原址原貌”恢复重建是基础，操场形象、使用功能和生态循环能力的提升是关键。记者走访几所学校了解到，建设者将操场、校舍连通市政管网的原有排水设施全部进行了疏通，同时又新增了操场的集水井、蓄水池，新建了排水沟、排水管道；并在草皮底下铺设了厚厚的透水沥青混凝土，足球场能渗水、吸水、蓄水，同时地表采用透水砖铺设，大大提高了地表透水能力。

在琉璃河镇的琉璃河中学，记者看到，经过整体恢复重建，7000余平方米的足球场更新了双色软制草坪，篮球场也实现了主体换新。“受特大暴雨影响，300米跑道、足球场、篮球场等被毁坏。”看着新操场，琉璃河中学校长宋彦海说，师生期盼已久的操场重建好了，硬件设施大大改善，孩子们运动起来更安全舒适了。

21所受灾学校操场重建中使用的原材料，全部选用新型环保材料。施工前，都进行了试验和复检，充分保证材料的安全性、舒适性。新操场建成后，跑道的弹性，篮球场、排球场的防滑性以及草坪的舒适感都得到了极大提高。“学生们运动时的安全性、体验感明显提升，操场本身的渗水、容水和排水能力达到了国内最高标准。”房山区教委相关负责人介绍，“我们严格按规划恢复重建，让孩子们在新操场上享受运动的快乐。”

目前，部分重建后的新操场已经交付使用。

《 人民日报 》（ 2023年11月28日 04 版）

(责编：李依环、李昉)