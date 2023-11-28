据新华社香港电 （记者张雅诗）香港特区政府教育局近日公布小学人文科课程框架，学习重点包括中华文化的特色和传承、国家安全的重要性、国家的现代发展、中央与香港特区的关系、宪法和香港基本法等，从而提升学生国民身份认同。

特区政府教育局表示，全港小学须于2025/2026学年开始推行小学人文科课程，并建议学校最早可于2024/2025学年试行。

香港特区行政长官李家超在2023年施政报告中宣布，开设小学科学科和小学人文科。特区政府教育局日前已发布有关小学科学科课程的内容。当天公布的人文科课程框架指出，人文科课程将分为“健康与生活”“环境与生活”“理财与经济”“社会与公民”“国家与我”和“世界与我”共6个范畴。

特区政府教育局表示，课程的开设原则是配合国家提出的爱国主义教育方向，让学生进一步了解国家的历史文化底蕴及全面迅速发展，明白内地与香港的紧密关系，从而加强学生的文化自信及建立国民身份认同，共同传承中华民族精神，提升学生的国家民族意识和培养爱国情怀。

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