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潜质突出的儿童如何发现和识别

2023年11月28日08:12 | 来源：光明日报
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原标题：潜质突出的儿童如何发现和识别

在现实中，一部分儿童与同龄儿童相比，智力、创造力明显出众，或体现出某方面特殊才能。不同国家不同地区，有天才、资优儿童、英才等表述。怎样界定一个儿童的潜质相对出众？较通用的标准是智力测验结果在前1%~3%，也有研究指出，如果智力测验在前10%，但是其他能力突出，也属于出众之列。如果按照某一个方面的能力衡量，一个儿童的测验分值比97%的同龄人都要高，也就是在同龄人前3%，就定义为能力出众。

智力和智商是两个不同的概念，智力是一种能力，只要按部就班都会随年龄提升；而智商主要是一个统计学概念，即在同一个年龄群体中，一个人的智力所在的相对位置。因此，一个儿童的智力随年龄递增，但是其智商就不一定，可能原来是130，到后来如果环境刺激不足或压力过大可能就降到120，当然也有可能更高，比如达到140。有研究分析从两岁半到17岁儿童的智商发展，纵向追踪研究就会发现智商是比较稳定的，但也是波动的，波动范围可以达到20分。20分是怎么来的呢？第一，个体的差异。可能有早慧，当然也有大器晚成；第二，后天的教育。中国历史上有“伤仲永”的故事，由于环境支撑不够导致一个早早表现出天分的孩子泯然众人。在实证研究中也发现类似结果，在学校教育里非常重视言语智力和数学数理逻辑智力，空间智力其实是比较少关注到的，孩子学的机会就比较少，这些孩子从小学到初中再到高中往往学业并不是那么优秀，甚至有的孩子还考不上大学，因此后天的教育也很重要。

识别方面，智力或认知能力是识别儿童潜质的主要指标。由于智力或认知能力测试结果无论对于儿童短期内的课堂表现，还是成人以后的成就，均具有良好的预测性，因此几乎所有国家的测验中都会包括。

认知神经科学为发掘儿童潜质提供了丰富资料。随着认知神经科学的发展，我们意识到，有一些基本的认知能力和我们脑的发育密切相关。我们一起探索、体验一下：首先，我们玩一个数字游戏。你会看到一串数字，请你一秒一个数字读出来，读完之后闭上眼睛倒背出来。第一题：14728；第二题，142975836。是不是第二个题难度一下子升级，并不是所有人都能倒背出来？这是现在研究的一个热点问题，既要你存储——记住它们，还要你加工——倒序背诵，叫工作记忆。这就相当于我们的计算机内存条，它和我们的硬件——大脑的发育密切相关。

创造力逐步成为儿童潜质鉴别的核心内容。首先将创造力测试的地位提升至仅次于智力测试的国家是美国。《美国各州超常教育现状（2018-2019年）》发现，参与调研的44个州在儿童潜质鉴别过程中，关注最多的三种才能是：高水平智力（36/44）、创造力或创造思维能力（31/44）、特定的学业能力（29/44），创造力成为仅次于智力的第二大鉴别内容。

才能和成就成为儿童潜质鉴别的重要补充内容，尤其是对于初高中学生。各国根据本土国情创编了不同的学业成就测试工具。如，英国使用标准学业测验进行鉴别；韩国虽然规定了鉴别内容应为普通技能、学术能力、创造力、艺术才能、运动才能和其他才能，但在实际鉴别中仍以数学、科学测试为主；新加坡以数学、英语、综合能力和才能作为主要鉴别内容。在我国，对于年幼儿童（6岁及以下）更强调能力，而对于高年级儿童（小学高段或初高中）除了预测未来的能力之外，也强调反映后天学习、经验的学业成就或专业领域知识。同时，艺术才能、机械才能、领导力、商业才能等特殊才能逐步成为儿童潜质鉴别的重要补充。

在家里或者班级里，没有专门的测验，我们怎么发现创新潜质突出的儿童？比如，观察其记忆力、注意力，或者是不是能够很好地表达自己；在他喜欢的任务上，是不是能够高度地投入，能自己去找到一些解决方法；是不是喜欢与比他年龄大的孩子，或者与成人有更多的交流等。这些孩子往往充满好奇，总是爱提问，有时候还会感到无聊。这是因为他们掌握得很快，学习速度非常快。

非认知因素逐渐得到重视，动机、意志、兴趣、人格等非认知因素开始被纳入鉴别内容，如，以色列明确要求超常儿童（前1%）和优秀儿童（前5%）在达到相应的智力水平以外，其动机必须同时达到中等以上水平。对儿童非认知能力的考察，不仅有助于全面、立体地鉴别儿童潜质，为有效鉴别提供参考，而且有助于提供与其智能相匹配的人格素质教育，促进其身心全面和谐发展。

（作者：张兴利，系中国科学院心理研究所副研究员）

(责编：李昉、李依环)

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