数据来源：共青团中央

2003年开始，共青团中央、教育部、财政部、人力资源社会保障部共同组织实施大学生志愿服务西部计划，每年面向普通高等学校招募一定数量的应届毕业生和在读研究生，到西部地区和基层开展为期1—3年的志愿服务，鼓励和支持服务期满的志愿者扎根当地就业创业。

20年来，西部计划共选拔派遣超过50万名高校毕业生到西部地区，开展脱贫攻坚、乡村教育、民族团结、基层治理等方面的志愿服务，以响亮的青春之歌，谱写中国青年志愿者行动的奋进篇章。

到西部去、到基层去、到祖国最需要的地方去！一批批西部计划志愿者接续奋斗，用实际行动弘扬志愿精神，成为我国西部地区基层建设发展的一支生力军，彰显了当代青年的责任担当。

在中国青年志愿者行动实施30周年暨第三十八个国际志愿者日到来之际，本版联合本报碰碰词儿工作室、人民网移动中心推出特别策划，讲述5位西部计划志愿者的奋斗故事，记录他们在西部沃土茁壮成长的无悔青春。

——编 者

首批支教志愿者冯艾——

我的学生已长大成才

本报记者 沈靖然

冯艾说，志愿者是传递希望的普通人。

2003年6月，大学生志愿服务西部计划正式启动。正在复旦大学读研究生的北京姑娘冯艾主动报名，来到位于云南宁蒗彝族自治县的战河中学支教。

20年后，记者跟随冯艾，回到了她当年志愿服务的战河中学。

崭新的教学楼、红色塑胶跑道、完备的实验室……一切似乎都变了，在山里娃的一声声“老师好”中，冯艾的思绪被拉回20年前。

战河中学海拔约2600米，藏于群山之中。2003年，冯艾初到这里，眼前的景象令她大吃一惊：操场上搭了3间简易木板房作宿舍，墙上的裂缝比拳头还宽，连一扇窗户都没有。

比起艰苦的生活条件，更令冯艾揪心的是教学条件的落后。孩子们除了教材，连本字典都没有，课堂上孩子们问，“因特网”是用来打鱼的还是捉鸟的？

第一节课，冯艾就告诉孩子们，为什么要学习，学习会怎样改变一个人。她下定决心，一定要教给学生们更多知识，让他们了解外面的世界有多精彩。

当年，当地经济条件差，尽管已免除学费，不少学生家庭却还要为每月66元的伙食费发愁。每次放假，老师们最担心的就是哪个孩子因交不起费用不来上学了。除了一次次家访，冯艾还四处为贫困学生寻找资助。通过她的努力，一家上海企业资助了这个班级，将许多孩子从辍学边缘拉了回来。

如今，得知冯艾老师要回战河，她教过的（45）班9名学生，从各地专程赶来看她。现在战河中学的数学老师罗永钢，也是（45）班一员。他骄傲地说：“当年班里50多名学生，全部接受了高等教育，一直念到了大学或大专。”

过去，战河中学的教室和宿舍间，有3亩空地。20年前，老校长卢锋带着冯艾和其他老师一起，种下30多株不到一米高的树苗。20年后，绿树婆娑、一派葱茏，最高的垂柳已近3米。冯艾当年的学生也已成长为各行各业的骨干，奋斗在各自的岗位上。

冯艾说：“西部计划的价值，对志愿者是国情教育，让我们学会了脚踏实地；对地方而言是观念的改变和人才的补给，不少志愿者留在当地继续奋斗。千千万万志愿者用心血和汗水播撒的种子，在祖国广袤的西部生根发芽。”

2008年抗震救灾专项行动志愿者王鹏——

扎根北川十五年

本报记者 王明峰

“你啥时候回来的哟？快过来坐坐，喝口茶、剥点花生吃！”走在四川北川羌族自治县禹里镇老街，王鹏像是回到了家乡。熟识的乡亲纷纷上前热情招呼，他也操着一口地道的北川方言一一回应。旁人不会想到，他可是位山东大汉。

2008年，王鹏即将大学毕业。汶川特大地震发生后，远在山东的他产生了一个强烈的想法：“我要去那里，做点什么。”他放弃了老家的工作机会，报名成为西部计划抗震救灾专项行动志愿者，踏上了志愿服务之路。

初到北川，王鹏被分到了禹里。“许多群众因为失去亲人、家园损毁，正处在巨大的悲痛之中。抗震救灾和灾后重建工作千头万绪，需要我们全力以赴投入和细致入微推进。”王鹏从日常生活细节入手，积极为受灾群众提供疏导和服务，帮助解决饮水、医疗、防疫等具体问题，帮助疏通排水渠，逐棚送去避暑药品，帮助搬运和发放物资，诚心诚意为大家送去温暖。

2008年9月24日，正在进行灾后重建的北川遭遇泥石流灾害。连降暴雨，水位暴涨，而禹里用于灾后重建的大批水泥，刚刚卸货在江边。“绝不能让天灾影响重建进度！”冒着大雨，王鹏和几个村干部将水泥一趟趟扛上货车，最大程度保护了救灾物资。

在北川开展志愿服务的经历，让王鹏和当地人结下了深厚的情谊。“我想留下来，继续为他们做事。”一年志愿期结束后，王鹏决定留在北川，并通过考试，成为一名基层民警。

“战疫情、抗洪灾、保安全、护稳定，警察工作很辛苦，但守土有责、守土尽责，遇到再大的困难我们也决不放弃。”王鹏从调解纠纷、询问材料等方面学起，十几年扎根基层派出所，尽心尽力对待每一项工作。

15年间，从志愿者到基层民警，王鹏见证了北川从废墟重生的全过程，自己也成家立业，开启了全新的人生旅程。如今，已是北川县通泉派出所所长的他，依然以满腔热忱，在平凡的岗位上默默付出，服务西部、服务群众，初心不改。

2020年服务“三农”专项志愿者韦敏平——

大山的女儿心系大山

本报记者 郑 壹

“阿叔，玉米得注意防治蚜虫，喷药时要喷到玉米心叶。”一到农忙时节，广西隆林各族自治县农业农村局经济作物站的电话铃就响个不停，技术员韦敏平耐心地回答提问。

2020年7月，在学校老师的鼓励下，即将从华南农业大学植物保护专业毕业的韦敏平，报名参加大学生志愿服务西部计划项目，被派往隆林各族自治县介廷乡政府，开展服务“三农”专项的志愿服务工作。

“在校时，‘时代楷模’黄文秀的事迹和精神一直激励着我。我也出生在广西，毕业后如果能和她一样建设家乡，会是件很光荣的事情。”韦敏平说。

“一开始听不懂当地方言，业务也不熟悉，工作起来吃力得很。”韦敏平说，她利用休息时间抓紧学习当地方言，熟悉工作流程，下乡了解村屯、群众的具体情况。

渐渐地，无论是推广农产品，还是回答村民提出的病虫害防治问题，韦敏平都能熟练应对。

刚到当地不久，韦敏平和其他志愿者前往介廷乡老寨村看望当地留守儿童。当时正在上小学二年级的苗苗，因为父母常年在外务工，忙着喂鸡、洗菜、晒玉米，干起农活十分熟练。

“成熟得让人心疼！”韦敏平说。自那以后，她和县里20多名志愿者组成团队，为留守儿童提供学习和生活上的帮助。2021年，韦敏平及团队成员共开展课业辅导、心理疏导、陪伴谈心等活动60余次，协调各方捐款捐物近3万元。

2021年9月，服务期满，韦敏平决定留在隆林。通过考试，她进入当地农业农村局经济作物站工作。“这里虽然没有大城市的繁华，但有淳朴真诚的父老乡亲，工作上也能发挥专长，我觉得这样的生活很充实，很有成就感。”韦敏平笑着说。

入职新岗位两年来，韦敏平深入村屯，解答农户种植难题；走进田间，帮助村民引进作物新品种；俯身地头，探索科学轮作机制……从西部计划志愿者到农业技术员，韦敏平一直服务在“三农”工作一线。

大山的女儿心系大山。“选择来到这里，我从未后悔，希望以后能为当地的发展多作贡献！”韦敏平说。

2021年健康乡村专项志愿者张颖怡——

医者仁心守护健康

本报记者 蒋云龙

今年，两年的西部计划服务期结束后，张颖怡选择了留在新疆。这个毕业于北京大学的广东姑娘，为什么这样选择？

“我还在学校的时候，习近平总书记给北京大学援鄂医疗队全体‘90后’党员回信指出，让青春在党和人民最需要的地方绽放绚丽之花。老师也一直鼓励我们，我渐渐萌生了去西部的想法。”2021年，从北京大学医学部毕业后，张颖怡决定参加西部计划，到祖国最需要的地方去！

收拾行囊，张颖怡奔赴新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市，在浙大邵逸夫阿拉尔医院血管内科临床一线工作。与想象中不同，这里的快节奏一开始让张颖怡有些不适应——医院医疗资源辐射周边10个团场，病人多、医生少，常常连轴转、加班干，同事们也都“身兼数职”。

刚参与临床工作1个多月时，张颖怡遇到一位让她印象深刻的患者老张。老张因为胸痛来医院就诊，被诊断为急性前壁心肌梗死。“患者觉得手术有风险，想保守治疗。”张颖怡说。

她有些担忧，如果不尽快手术，预后恢复恐有不良影响。当晚张颖怡值夜班，遇到老张的妻子又来咨询病情。张颖怡拉着她聊了一个小时，详细介绍了发病机制、治疗原理、预后措施等，家属和患者打消了顾虑，表示愿意手术。

在科主任的带领下，张颖怡和同事们为患者制定方案，植入支架，手术顺利完成。最终，患者恢复了健康。这件小事，让张颖怡深深感到了作为一名医生的责任和价值。

“很高兴能够用自己所学，在西部这样广阔的天地建功立业。”忙碌的工作充实了张颖怡的每一天，不知不觉间，两年过去了。在家人朋友等着她回家的消息时，张颖怡却决定留下来。

“其实，这里的生活并不像大家想的那样艰苦。”张颖怡说，这里有广袤的田野，满天的星辰；工作之余，热心的同事带着她聚餐，邀请她做客，帮她解决困难，如家人般温暖。

“在西部，我找到了自己的事业，也开启了人生新的篇章。”张颖怡说。

2022年乡村社会治理专项志愿者郭贵——

小小镜头记录广袤乡村

本报记者 陈隽逸

“我们贵州长顺县有四宝，分别是高钙苹果、绿壳鸡蛋、小米核桃以及紫王葡萄……”架起三脚架，安装好相机，郭贵站在葡萄种植基地里，为村民直播带货。

23岁的郭贵是一名西部计划志愿者。一年多前，郭贵离开家乡山西运城，一路南下贵州。土棕色背包里，有一台相机、一架无人机，还有一瓶老陈醋。

“年轻人有热血、有干劲，总要出去走走看看。”大四的时候，郭贵毅然报名了西部计划，来到贵州长顺县长寨街道永增村。

离开熟悉的黄土地，飞机快落地的时候，眼里尽是郭贵从未见过的景色，“原来喀斯特地貌是这样啊。”

“这边的山一座连着一座，形状就像我们山西的窝窝头。”在一次次下组入户、巡山巡河当中，郭贵逐渐了解当地的基本情况和民风民俗。

工作之余，郭贵喜欢带着相机到处走。戏剧影视文学专业出身的他，经常将捕捉到的乡间美景，分享到自己的短视频账号上。

“最开始只是为了和家人朋友分享我在贵州看到的风景。”郭贵说，有一天他分享了一张长顺县城的照片，没想到在网上火了。

照片里，街道两侧挂满红灯笼，路上车来车往，砖房整齐排列，远处是青山……照片唤起了不少在外务工、求学的长顺人的乡愁。那之后，越来越多的长顺人、贵州人开始关注郭贵的账号。

郭贵所在的永增村是当地小有名气的旅游村，有潮井奇观、百亩荷花塘等景色。郭贵时常在网上分享村里的美景，吸引更多人前来观赏游玩。有时，郭贵也以“探店”的形式，免费为村民的民宿、农家乐做宣传，帮助村民增收。

最近，郭贵接了一项新“业务”，为当地村民拍照。“许多在外的年轻人联系到我，请我去他们家里帮家人拍张照片。”郭贵欣然答应，找到村民家，拍完后精心挑选，将照片发往远在上海、浙江、福建等地的游子手中。

“能够发挥自己的专业所长为村民做一些力所能及的事，我很高兴。”郭贵笑着说。

在网上，时常有人向郭贵咨询西部计划志愿者的相关情况，郭贵鼓励他们勇敢报考，“到西部去、到基层去、到祖国最需要的地方去！”

《 人民日报 》（ 2023年11月28日 07 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)