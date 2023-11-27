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第十九届中国青少年发展论坛在陕西西安举办

2023年11月27日18:07 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京11月27日电 （记者李依环）日前，以“充分激发广大青年在中国式现代化建设中挺膺担当”为主题的第十九届中国青少年发展论坛在西安交通大学举办，来自全国各地的4500多名青少年研究工作者通过线上、线下的方式同步参加论坛。

团中央书记处第一书记阿东在讲话中指出，中国青少年发展论坛是青少年研究领域重要的全国性学术年会，是青少年理论和实践工作者重要的思想研讨和成果交流平台。新时代新征程青少年研究工作使命光荣、责任重大。要担起政治责任，把握正确方向，强化党的创新理论宣传阐释和研究运用，不断深化对“两个确立”的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同；担起时代重任，紧扣时代脉搏，深入研究中国式现代化实践中青少年工作的关键课题；担起学术使命，坚持大历史观，深化中国青年运动史和少年儿童运动史研究；加强顶层设计，汇聚研究力量，培育壮大青少年研究队伍。

阿东指出，广大青少年研究工作者要坚守学术理想、弘扬优良学风，不畏艰辛、潜心研究，为党领导的青少年事业立德立言，努力为团结引领广大青少年在强国建设、民族复兴伟业中挺膺担当提供坚强思想保证和强大精神力量。

陕西省委常委、政法委书记刘强在致辞中表示，陕西经济稳中有进、持续向好，高质量发展稳步推进，为全省青少年发展提供了坚实物质基础和更多发展机遇。陕西将借此契机，积极运用论坛新成果，不断加强对青少年工作指导，扎实推进陕西青年工作高质量发展。

据悉，此次论坛由中国青少年研究中心、中央团校、中国青少年研究会、共青团陕西省委共同主办，围绕“中国式现代化与中国青年运动”、“中国式现代化背景下的青年政治引领”、“中国式现代化与青春建功”、“中国式现代化与青年发展”、“中国式现代化背景下的共青团深化改革”、“中国式现代化与少先队和少年儿童发展”设6个分论坛。

来自农业农村部、中国社会科学院、西安交通大学、中央团校、中国青少年研究中心等的有关专家、学者发表主旨演讲。论坛共收到论文900余篇，评出获奖论文62篇，并为西安交通大学、东北师范大学等首批6家青少年研究基地授牌。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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