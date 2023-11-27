人民网北京11月27日电 近日，2023年北京市学生机器人智能大赛在北京市第二中学经开区学校举办，大赛以“激情创造、挑战未来”为主题，涉及小学至高中的9个年级。

北京市学生机器人智能大赛举办。北京市教委供图

据了解，全市260多所学校和校外教育机构的1900名师生组成近400支队伍，参加了 “机器人工程挑战赛”“VEX VRC”“VEX IQ”“智慧机械——百发百中”4个项目的比赛。后续还有“ENJOY AI——太空之旅”“SuperAI——双碳先锋”两项虚拟竞赛项目，以及面向低年级的“少儿工程创意”展示答辩将通过线上开展。

北京市学生机器人智能大赛举办。北京市教委供图

大赛除竞赛项目外，还组织北京市机器人骨干教师自主研发创设了“机器人工程挑战赛”和“智慧机械——百发百中”项目，此项目不指定竞赛器材，符合竞赛规则中技术指标要求的器材均可参加，减少了学校在竞赛器材上的投入。

北京市学生机器人智能大赛举办。北京市教委供图

据悉，本届大赛由北京市教育委员会主办，通过竞赛活动，培养学生多学科知识融合运用能力、逻辑思维能力、解决问题的创新与决策能力以及团队合作精神。（李昉、实习生徐纪雪）

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