人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

北京市东城区启动“教育强区建设三年行动计划”

2023年11月27日10:27 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京11月27日电 （记者李昉）近日，北京市东城区2023-2024学年教育工作会召开。会上， 东城区委教育工委副书记、区教委主任周林介绍，该区将启动“教育强区建设三年行动计划”及系列子计划，自2024年至2026年，用三年时间，推进建设高位均衡、质量优异、品牌突出、人才涌流的教育强区。

周林表示，推动东城教育高质量发展，一要实施五育融合育人方式变革，促进各级各类教育协调发展，强化拔尖创新人才贯通培养，潜心抓好课堂教学改革；二要发挥干部队伍的关键引领作用，强化教研员队伍的专业支撑作用，突出教师队伍的核心主体作用；三要加强党建引领的政治保障，加强数字教育的技术保障，加强学位供给的资源保障，以及加强安全稳定的协调保障。

会上，东城区教育系统阅读素养提升工程启动，发布推进“阅读素养提升工程”八项行动，通过日常教育教学融入、精品阅读课程建设、教师阅读素养提升等，全面提升全区中小学阅读素养，促进青少年全面发展和终身发展。

北京市东城区政府党组成员、副区长王佑明就进一步做好教育工作提出意见，一是充分认识做好教育工作的重要意义，切实增强“识势”之明、提高“布局”之能、掌握“干事”之道；二是全面提高人才培养质量，牢牢把握人才培养方向、注重培养学生创新素养、打造高素质教师队伍；三是让教育发展成果更多更公平惠及人民，通过优化布局、改革突破、打造品牌，着力强基础、扬优势、补短板。

据悉，当日下午，中学、小学、学前、校外分别以聚焦素养，贯通融合，构建中学高质量育人体系；坚持五育并举，探索长链条规划，建设高质量教育体系；聚焦内涵，提质增效，全面推进学前教育高质量发展；内涵提质，精准突破，高位再提升为主题举行分论坛，研讨落实以更高标准推动东城教育高质量发展的具体举措。

(责编：郝孟佳、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部