人民网北京11月27日电 （记者李昉）近日，北京市东城区2023-2024学年教育工作会召开。会上， 东城区委教育工委副书记、区教委主任周林介绍，该区将启动“教育强区建设三年行动计划”及系列子计划，自2024年至2026年，用三年时间，推进建设高位均衡、质量优异、品牌突出、人才涌流的教育强区。

周林表示，推动东城教育高质量发展，一要实施五育融合育人方式变革，促进各级各类教育协调发展，强化拔尖创新人才贯通培养，潜心抓好课堂教学改革；二要发挥干部队伍的关键引领作用，强化教研员队伍的专业支撑作用，突出教师队伍的核心主体作用；三要加强党建引领的政治保障，加强数字教育的技术保障，加强学位供给的资源保障，以及加强安全稳定的协调保障。

会上，东城区教育系统阅读素养提升工程启动，发布推进“阅读素养提升工程”八项行动，通过日常教育教学融入、精品阅读课程建设、教师阅读素养提升等，全面提升全区中小学阅读素养，促进青少年全面发展和终身发展。

北京市东城区政府党组成员、副区长王佑明就进一步做好教育工作提出意见，一是充分认识做好教育工作的重要意义，切实增强“识势”之明、提高“布局”之能、掌握“干事”之道；二是全面提高人才培养质量，牢牢把握人才培养方向、注重培养学生创新素养、打造高素质教师队伍；三是让教育发展成果更多更公平惠及人民，通过优化布局、改革突破、打造品牌，着力强基础、扬优势、补短板。

据悉，当日下午，中学、小学、学前、校外分别以聚焦素养，贯通融合，构建中学高质量育人体系；坚持五育并举，探索长链条规划，建设高质量教育体系；聚焦内涵，提质增效，全面推进学前教育高质量发展；内涵提质，精准突破，高位再提升为主题举行分论坛，研讨落实以更高标准推动东城教育高质量发展的具体举措。

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