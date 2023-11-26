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（全国）教育书画协会第二次会员代表大会在京召开

2023年11月26日17:47 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京11月26日电 25日，（全国）教育书画协会第二次会员代表大会在北京召开。大会按议程选举产生了（全国）教育书画协会第二届理事会理事、常务理事、领导班子和监事会。北京语言大学原校长刘利当选为（全国）教育书画协会第二届理事会会长。

刘利表示，协会将牢记使命，不负重托，继续秉持协会办会宗旨，紧握“接力棒”，跑好“新一程”。在上级主管部门领导下，带领协会聚焦书画艺术教育的主责主业，认真贯彻落实党和国家的教育方针，推进学校美育教育，积极参与社会公益事业，为培养造就德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人、传承发展中华优秀传统文化、促进社会主义文化繁荣做出新的更大贡献。

据悉，（全国）教育书画协会成立于2014年5月8日，是经国务院批准、在民政部注册的全国性公益学术团体。大会同时召开（全国）教育书画协会第二届常务理事会第一次会议，聘任了协会新一届名誉会长、顾问及副秘书长，产生了（全国）教育书画协会新一届组织架构和理事会、监事会。

(责编：孙竞、熊旭)

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