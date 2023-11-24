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深入推进“111”行动，打通基层组织建设“最后一公里”

2023年11月24日09:59 | 来源：人民网-教育频道
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青年兴则国家兴，青年强则国家强。高校共青团要在凝聚青年力量、服务青年发展、帮助青年成长上下功夫，要坚持夯实基层的鲜明导向，不断扩大团组织的覆盖面，提升青年群众工作能力。这是党和国家赋予共青团的使命任务，是高校共青团工作提质增效的内在必然，是高校团干部为党做青年工作的宝贵机会，是学生社会化能力提升的迫切需求。

近年来，中国石油大学（华东）团委围绕中心、服务大局，积极融入学校“大思政”育人体系，通过深入推进团干部联系团支部“111”行动，即校院两级团干部每周参加一次团支部活动、与一位团支部书记谈心谈话，切实增强青年思想政治引领的广度、深度、粘度，真正做到了“青年在哪里，团组织就建在哪里，团干部就延伸到哪里”。

联系基层有广度，让组织青年更有力

学校共青团工作坚定不移把牢新时代青年工作的主题，把有效覆盖青年作为工作着力点，创新构建纵横交织、线上线下、广泛覆盖的组织体系，最广泛地把青年团结起来、组织起来、动员起来。

“规定+自选”，打好联系青年“组合拳”。学校印发《团干部联系团支部“111”行动方案》，下发《基层团支部交流纪实手册》。各院部通过制定“三维三层三阶”式团干部联系基层团支部工作路线图，开展“我请支书来做客”等措施，扎根基层一线、瞄准青年需求，从而化解急难愁盼问题。半年来，47名团干部共联系青年1万余人次，参与团支部活动1200余场。

“线上+线下”，架好沟通交流“连心桥”。学校团委开设“团团信箱”“团团来调研”等线上青年权益需求征集工作，收集问卷2万余份，让青年发声有渠道，做到“第一时间问需”。依托学校一站式学生社区平台开展“团团会客厅”等线下交流百余场，解决青年关切问题900余个，让反馈事项有着落，做到“第一现场回应”。

“链条+标签”，画好答疑解惑“路线图”。基于“问题、措施、目标、反馈”四个环节，制定团干部谈话“三明确三了解”方案，即明确对象、目的、内容，了解思想动态、学期计划、发展方向，打造链条式谈心谈话模式。团干部根据问题的内容和特点，进行标签化分类，进而对青年进行分层级的精准辅导，不给问题留死角、不给青年留误会。

汇聚合力有深度，让服务青年更有为

为进一步加强对广大青年的政治引领，学校团委把精准引领青年作为工作发力点，深化协同育人，将工作对象变成工作力量，汇聚服务青年合力，争取源源不断的为党输送健康有活力的新鲜血液。

练好内功，变“事务型”为“专家型”。学校团委从学校处级干部中为团干部选聘“职业发展导师”，常态化开展团委书记能力素养提升培训，助力团干部职业化专业化发展。通过建立10个维度的青马骨干班培养方案，分层分类分模块提升学生团干部“内功”，组织团干部在重大任务前积极参与、勇挑重担、冲锋在前。

巧借外力，变“单打独斗”为“集团军作战”。持续打造青年工作品牌“荟萃夜校”，突出“时代性、针对性、青年味”课堂特色和“小规模、高频次、广覆盖”授课方式，涵养具备互动性、沉浸式的思政课堂。依托“导学思政月”“师生下午茶”等平台，丰富思想引领师资库，让党政领导、教师广泛参与，形成合力，时刻瞄准青年需求。

榜样示范，变“一枝独秀”为“百花齐放”。实施党班团一体化建设立项，推进党团支部共建、党员团员结对，实现资源共享、发展共促。选树青春榜样，组建“青春领航宣讲团”面向全校学生开展宣讲，用“青言青语”展现新时代中国青年的勇气和担当。

创新形式有粘度，让引领青年更有味

学校团委始终把走近青年作为工作落脚点，突出成长导向，增强青年味，推动思想引领从“亮眼”到“润心”，努力做好青年朋友的知心人、青年工作的热心人、青年群众的引路人。

从“一方约谈”到“双向奔赴”，让联系青年更具“互动性”。为进一步组织动员广大学生团干部立足本职岗位，学校团委通过主动报名、预约参会等形式邀请52名团干部、团员参与“团团工作体验坊”，通过实践体验感悟党有号召、团有行动始终是一代代共青团员的政治信念。

从“参与出席”到“指导引领”，让团日活动更具“教育性”。学校团委突出主题团日活动的政治引领作用，每月月初统一要求，月末评选优秀团日活动，并形成案例集。院部团委在关键节点重点策划深化育人成效，先后与人大、北科大等高校联学联建，创新开展“有爱市集”“荟萃青年说”等活动。

从“校内自育”到“校外联建”，让思想引领更具“实践性”。依托大学生社区实践计划，推动团干部参与社区治理，打造“小柚子来报到”实践品牌，形成126个示范服务项目。通过与中建一局、山东能源集团等企事业单位团组织开展联学联建活动，进一步深化产教融合、校企融合，让广大青年学生在实践中铸牢对党忠诚、坚定理想信念、发扬斗争精神、勇于挺膺担当。

作者季林海，系中国石油大学（华东）团委书记

(责编：郝孟佳、熊旭)

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