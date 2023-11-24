人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

内蒙古阿拉善右旗

政策扶持青年返乡创业

2023年11月24日09:14 | 来源：人民网－人民日报
小字号

本报呼和浩特11月23日电  （记者张枨）“今年的驼奶产量和价格都比去年高，发展驼奶产业这条路看来我是选对了，多亏咱旗里出台的扶持政策。”在内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善右旗丰源种养殖专业合作社，32岁的负责人马军说。

前些年，得知家乡阿拉善右旗出台了扶持青年返乡创业的优惠政策后，在北京工作多年的马军决定回乡发展。“我们这儿适合养殖骆驼，但过去以出售驼毛和驼肉为主，收益低。后来，旗里引进了驼乳深加工企业，牧民们从卖骆驼改为卖驼奶，让我看到了驼奶产业的发展前景。”马军说。在旗委组织部的协调帮助下，马军向银行申请了95万元贷款，购买了100峰奶驼。在马军的带动下，周边近20户牧民发展起骆驼产业，养驼户人均年收入增加2万元。

“为扶持返乡青年创业就业，近年来，我们深化人才创新体制机制改革，以优惠政策引才留才，带动了特色产业发展。”阿拉善右旗委常委、组织部部长杨少春介绍，5年来，阿拉善右旗引进各类人才800余人。目前，全旗骆驼产业从业农牧民达3000余人，户年均收入超3万元，驼奶产值突破2亿元。

《 人民日报 》（ 2023年11月24日 11 版）

(责编：李依环、郝孟佳)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部