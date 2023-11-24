本报呼和浩特11月23日电 （记者张枨）“今年的驼奶产量和价格都比去年高，发展驼奶产业这条路看来我是选对了，多亏咱旗里出台的扶持政策。”在内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善右旗丰源种养殖专业合作社，32岁的负责人马军说。

前些年，得知家乡阿拉善右旗出台了扶持青年返乡创业的优惠政策后，在北京工作多年的马军决定回乡发展。“我们这儿适合养殖骆驼，但过去以出售驼毛和驼肉为主，收益低。后来，旗里引进了驼乳深加工企业，牧民们从卖骆驼改为卖驼奶，让我看到了驼奶产业的发展前景。”马军说。在旗委组织部的协调帮助下，马军向银行申请了95万元贷款，购买了100峰奶驼。在马军的带动下，周边近20户牧民发展起骆驼产业，养驼户人均年收入增加2万元。

“为扶持返乡青年创业就业，近年来，我们深化人才创新体制机制改革，以优惠政策引才留才，带动了特色产业发展。”阿拉善右旗委常委、组织部部长杨少春介绍，5年来，阿拉善右旗引进各类人才800余人。目前，全旗骆驼产业从业农牧民达3000余人，户年均收入超3万元，驼奶产值突破2亿元。

《 人民日报 》（ 2023年11月24日 11 版）

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