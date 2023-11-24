人民网北京11月24日电 （记者郝孟佳）近日，以“赋能儿童健康教育 护航儿童快乐成长”为题的第三届中国少年儿童健康论坛在山东省威海市举办。全国妇联家庭和儿童工作部副部长胡道华在致辞中表示，要聚焦儿童急难愁盼的问题，广泛传播儿童健康理念知识，组织开展健康主题实践活动，促进儿童健康、全面成长。

“要将少年儿童的健康当做一项长期事业、系统事业、战略事业深耕细作。”中国儿童中心主任苑立新介绍，近年来，中国儿童中心加速儿童营养健康业务转型升级，打造协作平台，积极汇集多方资源、凝聚各方智慧、畅通合作交流，为儿童健康工作提供有力支持，积极推动儿童健康事业发展。

山东省妇联党组成员、副主席王洪霞表示，山东将持续支持平台建设，加深合作交流，推动全省儿童健康管理工作，打造儿童健康管理山东新样板。

在论坛主旨发言环节，上海交通大学党委副书记、医学院党委书记江帆，北京大学儿童青少年卫生研究所原所长马军，国家医学中心北京儿童医院慢病中心名誉主任米杰，中国儿童中心儿童营养与健康研究中心主任夏蕊，威海市妇联党组书记、主席郝芳等就新时代背景下儿童健康事业发展的挑战与机遇、中国儿童青少年心理健康发展、儿童发育偏移与慢病的挑战及应对、儿童家庭养育健康素养、威海儿童健康现状及发展等主题展开深度交流，从多个视角全面分析了我国儿童健康领域的新政策、新发展、新挑战。

会上，威海市人民政府与中国儿童中心签署了少年儿童健康管理战略合作协议，双方将围绕威海市儿童工作规划部署，结合“健康中国”行动推进发展战略，开展多领域、全方位、多形式合作，加强儿童健康政策支持力度，落地更多优秀儿童健康项目，推动威海市少年儿童健康事业高质量发展。

据悉，本次论坛由中国儿童中心、山东省妇女联合会、威海市人民政府和中国健康管理协会少年儿童健康管理分会共同主办。

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