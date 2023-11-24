乔 辉 郑美玲

古籍是中华传统文化的重要载体，数字化方式是实现科学保存古籍承载信息的重要途径。作为传播中华传统文化的重要途径，这一工作不仅使古籍中承载的中华传统文化于四海之内广为流布，亦能远播海外。

“工欲善其事，必先利其器。”古籍数字化的工具即为现代科学技术。进入新时代，人工智能被广泛应用于古籍的数字化建设中，具体表现为：利用非接触式扫描仪对古籍进行科学扫描；利用人工智能技术完成文字优化识别和古籍关涉的大数据分析，自动识别文字、断句、分析字义等。中国国家图书馆、中华书局等推出的“中华古籍资源库”“中华经典古籍库”，已成为古籍数字化的优秀范例。今后，我们可借鉴这类范例将出土文献和传世文献列入数字化建设对象，分类别目，实现“全而优”的古籍数字化建设的目标。

此外，可以借助科学技术手段完成海外存藏中华古籍的整理并通过国内外优质出版机构完成海外存藏中华古籍的出版工作，使这类古籍回归读者、大众视野，成为海外了解中华文化的重要途径。

在对海外存藏中华古籍的整理与利用过程中，通过将文献文本的诠释与当代学术研究结合，让传统学术脉络与当代学术信息融汇，既实现了文明传承，又赋予其新的生机。

秉承“苟日新，日日新，又日新”的创新古训，古籍数字化的建设亦要继武日新，即科学推动古籍的“古为今用”，让古籍不再束之高阁，而是“走出深闺”“飞入寻常百姓家”。依托规范的自动化标点、注释、句义分析等，实现古籍的“重生”，继而由一批高水平的国内外译者，完成中华古籍的学术型译本和传播型译本，再由国内外权威出版社出版发行，使得中华古籍的各类译本走进海外读者和学者的视域之中，以推动中华传统文化在海外的转化、创新性发展。

（作者单位：西安外国语大学中文学院）

(责编：李依环、郝孟佳)