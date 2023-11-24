原标题：以新时代强军目标为导向打造创新团队

作为我国唯一一所培养核生化防护人才的高等教育院校，陆军防化学院深刻领会科技自立自强的重大战略意义，在学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育期间，围绕如何打造高水平创新团队开展了专题调研。

调研过程中，我们积极践行“深、实、细、准、效”五字诀，采取问卷调查、现地查看、征询访谈、集体座谈等多种方式，深入学院教研单位摸清底数、听取建议，走访军地高校借鉴经验、深化合作，走进基层部队围绕备战急需、打仗急用开展调研。调研组通过梳理发现，学院创新团队建设现状与“服务军队核生化防护、服务国家核生化安全”使命任务还存在一定差距，主要表现在：缺乏体系规划设计、团队建设效率不高；人才结构矛盾突出、团队发展驱动力不足；保障机制不够健全、成果转化率贡献率不高等。

当前，实现建军一百年奋斗目标急鼓催征，“三化”融合发展加速推进，如何加紧打造高水平创新团队助推科技创新，为加快实现国防科技自主创新贡献防化力量成为当务之急。下一步，锚定党在新时代的强军目标，走好创新团队特色发展之路，我们将重点抓好三个方面工作。

抢占“制高点”，搞好“体系化”设计。深入学习习主席关于系统观念的重要论述，注重把握需求与可能、当前与长远、重点与一般等关系，做好顶层设计和系统筹划。具体来说，一是找准主攻方向。围绕重大战略需求、备战打仗需要，组织开展联合论证，深入研究创新团队建设发展规律，全面分析学科建设和师资队伍现状，突出特色和急需，梳理各类型团队的主攻方向，重点打造“智能+防化”等一批特色鲜明、交叉互补的创新团队，加强战略性军事科技研究。二是明确目标计划。按照“分批次择优遴选、分阶段接力培养、分层级精准抓建”原则，科学确定团队内涵式发展目标，研究制定建设计划。在主动识变、应变、求变中，聚焦“服务战斗力质效、实用管用可转化”，支持创新团队承担国家和军队重大科研项目。三是优化组建范式。遵循科技创新规律，摒弃“条块分割、各自为战”的旧模式，调整优化创新团队遴选组建标准体系，明确不同类型创新团队建设牵头部门、主责单位、职责要求、申报条件和规模架构，支持“大协作、大联合”，打破以往“小散乱”困局，为发展赢得主动权。

把握“关键点”，打造“雁阵式”团队。精准识人、聚人、用人，推举领军人才，优化人才梯队，构建“头雁领飞、群雁齐飞”的“雁阵”格局。具体来说，一是选准配强带头人。注重考察师德师风，教师应坚持立德树人、为战育人，有胸怀“国之大者”之志气，清楚为谁搞教学、做科研；注重考察带头人的科学素养，带头人应思路视野开阔，前瞻性判断力、跨学科理解力强，有“会当凌绝顶”之胆气，敢于攀登、勇为人先，清楚往哪走、怎么走；注重考察带头人的领导能力，带头人应善于统筹内外部资源、组织“大兵团”作战，合理进行任务分工和成果分配，清楚如何凝聚团队合力、营造和谐氛围。二是聚力培育核心骨干。选拔一批思想素质过硬、专业基础扎实、创新能力突出的核心骨干作为重点培养对象，集中军地优质教育资源，常态化开展送学培训、考察交流，优先推荐核心骨干出国留学，在重大项目申报、专著出版及创新成果推荐等方面予以重点扶持，通过重大演习演训、重点课题攻关等实践活动锤炼胜战本领。三是注重培养青年英才。制定培养计划和成长路线图，鼓励青年英才在新学科、新专业、新领域当先锋，选送青年英才到知名大学考察调研，到部队荣誉连队代职锻炼，到联教联训基地开展联合攻关，与地方名校、科研机构、高新企业在关键技术上开展协同创新，通过帮带扶持、跟踪考核、分级培训等方式，实现对后备人才的滚动培养。

抓住“牛鼻子”，推广开展“精细化”服务。紧紧抓住“尊重人才成长规律和科研活动自身规律”这个牛鼻子，为创新团队量身打造精准化、差异化的运行保障机制。具体来说，一是协同抓建机制。制定团队建设实施方案和协同抓建计划，明确组织领导及职责分工，对不同类型团队谁牵头、谁建设、谁保障进行一揽子统筹安排。牵头机关主抓主责，提早筹划、靠前协调、全力推进；各相关部门按照职能分工，密切配合、同向用力；院校定期召开团队建设碰头会，分析建设形势、破解矛盾问题。二是精准扶持机制。纠治管理“行政化”倾向，在“团队主建、机关扶持”的框架下，开辟“人才特区”，构建“共性与特性互补”的精准扶持机制。探索团队带头人负责制度，注重发挥带头人在学术技术上的引领力和团队内部管理的凝聚力，赋予带头人一定的经费审批和管理权限；推广开展分类精准培育模式，让资源保障供给侧与团队建设需求侧深度对接，制定精细的扶持计划和保障方案。三是高效保障机制。根据创新团队的任务特性和成员特点，分类制定适应任务要求的研讨交流、日常管理、文化培育等系列运行管理制度。坚持破立并举的评价机制，根据团队目标要求构建定性评价与定量分析、阶段评价与验收考核、人才评价和团队评估相结合的评价体系，在坚持以创新能力、实效、贡献为导向的人才评价基础上，探索设计多维度、分领域的评价制度。

（陆军防化学院党委）

(责编：郝孟佳、李依环)