原标题：围绕为战服务提升科研量级能级

党的二十大报告指出，必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势。

在学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育期间，火箭军工程大学为推动大学科研工作上层次、提质效、强管理，不断提升科研创新服务部队战斗力、武器装备发展、人才培养的贡献率，派出专题调研组深入学习借鉴地方一流高校办学育人先进经验，并跟踪了解工业部门武器装备研制生产情况。调研组先后赴南京及杭州地区地方院校、工业部门，通过情况介绍、实地参观、研讨交流、示范观摩等多种方式，深入了解多个国家级实验室建设管理，重点围绕如何加快推动学科专业建设、高端人才引育、科研联合攻关、资源开放共享等方面，签订了战略合作框架协议。

在调研中，地方院校和工业部门为军服务意识之强、前沿技术创新之快、协同合作力度之大、科研管理模式之新、装备迭代量产之多、敬业奉献精神之强令人深受启发、倍感震撼。分析其中原因有以下几点：一是科研协作双赢优势更加凸显；二是高端平台管理创新机制灵活；三是聚焦实战瓶颈难题进行体系攻克；四是注重发挥装备研制抓总职能；五是瞄准打仗急需进行技术创新。这对军队院校加强科研工作、提升办学育人质量具有很强的启示借鉴意义。

调研组也发现，虽然我校在提升科研创新服务部队战斗力、武器装备发展、人才培养的贡献率方面发挥了积极作用，但相比地方院校和工业部门，仍存在一些短板弱项，主要表现如下：一是科研服务备战打仗贡献率还不够高；二是科研项目规模层次还不够高；三是激发科研创新活力动力的制度机制还有待进一步健全完善；四是高端科研创新平台管理运行还处于初步摸索阶段。

调研组认真总结学习收获，结合我校科研工作实际，梳理分析制约科研创新发展的问题，初步提出在后续工作中需加强改进的几点意见建议。

一是持续强化为战服务指向。迭代完善我校科研创新思想大讨论明确的主攻方向和重点项目，强化有组织的科研，带领专家教授主动与业务对口机关沟通对接。邀请部队专家分析作战训练需求、梳理备战打仗现实难题。组织同行专家细化核心关键技术清单，明晰技术研发路线，量化技术战术指标。指导科研团队成体系规划分解重点项目，分年度制定目标任务，多渠道、分类别抓好课题立项申报，确保科研创新思想大讨论成果落地落实落细。

二是深化推进协同创新力度。始终坚持不求所有但求所用，以科研创新团队为基础，发挥军校与部队沟通顺畅、联系紧密等优势，不断加大开放、协同、融合、交叉力度，与一流高校、军工集团、科研院所优势力量组建科研创新联盟，优化人员梯队结构，明晰关键节点目标，力争产出一批原创性标志性成果。以重点实验室为示范区，围绕出成果、出人才、出机制，与地方高校加强基础理论联合研究，与军队科研院所加强核心关键技术联合攻关、高层次重点项目联合申报，与工业部门加强技术成果转化运用，打造具有核心竞争力的国防科技创新高地。

三是创新科研管理制度机制。坚持“破四唯”与“立新标”并举，及时跟进释放政策红利，在科研评价中突出质量、绩效、贡献的权重，完善激励措施，加大科研创新“放管服”力度，最大限度地为科研人员减负松绑，持续激发创新主体活力动力。建立科研基础研究长效扶持措施，优化青年基金资助模式，持续打造“双选”活动品牌，给青年教员搭建竞技舞台、提供发展平台，将其推向科研前台，营造严谨求实、大胆探索、敢为人先、勇于创新的良好氛围。

四是创新重点平台运行机制。紧跟上级关于军事科研创新平台调整重塑有关指示精神，充分借鉴知名地方高校建设经验，创新完善平台运行机制。一方面进一步完善实验室组织架构，健全完善重点实验室管理委员会，让其作为实验室最高行政事务决策机构，主要负责制定实验室发展战略和重大决策，审议实验室科研年度计划和人才培养计划，监督实验室年度工作计划的执行情况等；另一方面在不断盘活、优化、培养现有科研队伍的基础上，灵活采取联合、引进、聘用等方式，加强与地方知名高校、军工单位联合力度，区分领军人才、拔尖人才和青年力量，进一步优化现有研究方向内涵，融合充实团队力量。此外，进一步调动教职员工申报国家级项目的积极性和主观能动性，全面提升大学科研纵向项目的层次、等级和水平。

（火箭军工程大学党委）

(责编：郝孟佳、李依环)