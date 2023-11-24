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让人才培养“准星”对准强军胜战“靶心”

2023年11月24日08:24 | 来源：科技日报
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原标题：让人才培养“准星”对准强军胜战“靶心”

思想站位决定教育摆位，认识高度关系推进力度。空军工程大学党委牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，以理论学习打头、以调查研究固本、以检视整改牵引、以推动发展检验，学习运用习主席提出的做好调查研究工作的“五字诀”，围绕服务备战打仗急需、转型发展瓶颈梗阻等问题，走进基层单位、教研一线，走访科研院所、新兴企业，深入大漠戈壁、海岛边疆，探究建强新型军事人才培养体系方法，找准更好培养人才、创新科研、服务部队的新路径。

调研发现，我校教学科研水平与“以战领教、为战育人”的要求还有差距，主要表现为：在为战抓教深度方面，对战建需求规律、人才成长规律研究把握不够深，实战化教学改革力度还需加大；在教学条件建设方面，实践教学平台不够完善，实验条件建设体系性还需提升；在教员队伍质量方面，晓战教战能力需要不断强化，教员对部队、装备了解掌握程度需要持续加深；在科研为战向战方面，项目理技融合度、战技结合度还不够高，科研成果应用转化率、为战贡献率需要进一步提升。

我们以需要着力解决的突出问题为靶标，结合当前我校现实存在的问题，系统梳理出共计43个问题的清单，制定专项整治方案，明确整改措施、目标时限、牵头负责人和责任单位，变问题大梳理、难题大排查为合力攻坚大会战，采取台账式管理、项目化推进的方式进行集中整治。下一步，我们将重点抓好四个方面工作。

一是把准“战”的定位。全面准确学习习近平强军思想“十一个明确”的主要内容，全面把握“五个坚持”的军事观和方法论，坚持面向战场、面向部队、面向未来，深入贯彻新时代军事教育方针。坚持战斗力这个唯一的根本标准，坚持一切以“战”为出发点，一切以“战”为瞄准点，从作战链条上把准大学办学育人职能定位，确保所有办学活动都聚焦战来引领、基于战来谋划、瞄准战来展开。坚持立德树人、为战育人，围绕实战搞教学、着眼打赢育人才，把能打仗、打胜仗作为人才工作根本落脚点、着力点。坚持打仗需要什么就教什么、部队需要什么就练什么，使人才培养供给侧同部队需求侧精准对接，引领人才培养全方位向战发力、与战同行，切实办好直通部队、直通战位、直通战场的教育，培养德才兼备的高素质专业化新型军事人才。

二是构建“战”的体系。着力构建以9类新型军事人才、9种军事能力、5大研究领域和5个作战实验室为核心的“双九五”育人体系。持续强化学员学习能力、思维能力、创新能力、科技能力、指挥能力、操作能力、协同能力、运动能力和心理能力等9种军事能力，深化9类新域新质军事人才培养，强化5大前沿科技领域研究，统筹5个高科技作战实验室建设，从目标理念、标准领域、重点抓手、基础保证、实现路径等层面，构建新型军事人才培养体系，真正让人才培养“准星”对准强军胜战“靶心”。从理念指引、培养目标、育人标准、人才类型、科研重点、平台重点、条件基础、管理基础、文化基础和实践路径等十个方面，全力推动教育训练由知识传授向能力为本转型，培养德才兼备的高素质、专业化新型军事人才。

三是锻造“战”的队伍。认真学习新时代人才强军战略，坚持用懂打仗的名师培养会打仗的高徒。选派千余名教员参与系列重大演习演练、赴一线部队跟飞跟训实践锻炼。分批组织教员赴工业部门跟研跟产，超前培育新装备教研能力。着眼用足用好政策、激发动力活力，大力实施领军帅才、卓越英才、新锐优才、青苗俊才四类人才梯次培养工程，今年共20人入选军队高层次科技创新人才工程。创新实施客座教授制度，聘请近百名部队指挥员、专家骨干深度参与大学育人实践。大力实施四级培训，组织新入职教员基本功培训、青年教员赴陕西师范大学教学技能培训、骨干教员赴四川大学教法创新能力培训，以及专业和课程负责人赴清华大学教学理念提升培训，全覆盖锤炼为战抓教的过硬本领。

四是提升“战”的能力。认真学习习主席关于军队院校建设的重要论述，坚持围绕实战搞教学、着眼打赢育人才，确保培养的人才能打仗、打胜仗。推动战的理念进入方案计划、战的要素进入教材教案、战的方法进入教学实践，确保为战向战理念贯通教学一线。精心打造一年级入伍训练强基、二年级基地实践提质、三年级部队实习赋能、四年级综合演练增效的训练平台，常态开展实战化教学，将操作训练、综合演练、毕业设计等培养环节与品牌演训活动深度融合，在真打实备中提升实战化教学质量，使人才培养“含战量”持续提升。强化全员电子战素养，创新外语能力培养四年不断线模式，推进学员驾驶技能培训，建强44个科技创新和军事应用俱乐部，着力提升学员综合能力素质。

（空军工程大学党委）

(责编：郝孟佳、李依环)

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