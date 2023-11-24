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中国医学科学院院长王辰院士：

解决医生“轻临床重科研”关键要厘清职业路径

2023年11月24日08:20 | 来源：科技日报
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原标题：解决医生“轻临床重科研”关键要厘清职业路径

“尽管我们近些年发表的高水平论文数量有所增加，但必须承认的是，我们的医学科学研究水平与科技先行国家还有较大差距。我们在个别研究方向的个别点上有所突破，产出一些能发表在高水平期刊的一流成果，但这些点还没有形成面。”在近日举行的第九届“柳叶刀—中国医学科学院医学与健康大会”上，中国工程院院士、中国医学科学院院长王辰在接受媒体采访时坦陈。

“当前的重要任务依然是打好基础”

“《柳叶刀》过去200年发表的论文中，来自中国的只有约1200篇。”王辰分析，这些文章大部分是基于中国本土疾病特征、人群特征等来完成的，“我们对于人类共同的挑战和难题的研究，关于原理性问题的研究，贡献还是较少的。总体来说，我国医学研究水平和我们所服务的人口、医务工作者的数量，以及我们承担的职责和使命尚不匹配。”

“当前的重要任务依然是打好基础。”王辰说，与科技先行国家高效的医教研融合体系相比，我国虽有庞大的临床医师及临床资源，但开展的高水平医学研究却显著不足。近年来，我国顶尖科学家数据攀升至全球前列，总人数仅次于美国，但是医学领域顶尖科学家，尤其是从事临床医学研究的顶尖科学家严重缺乏。

将临床能力与学术水平分开评价

今年早些时候，国家自然科学基金委员会在北京、上海、武汉等地开展了医学科研资助需求与政策调研。随后，国家自然科学基金委员会主任窦贤康向媒体透露，计划明年进行试点，加强对临床医学科学家的资助力度，为愿意做科研的优秀医生单列一个赛道，增加杰青名额。窦贤康当时表示：“我们要求申请者是一个好医生，同时也要有兴趣做科研，鼓励他们与做基础研究的科学家合作。”

王辰持同样的观点。“每一个医生都应该搞科研，哪怕是村医，也要对病例进行分析总结，进行质朴的研究。我国目前尚无专门的医学科学资助体系，如果自然科学基金能单列一个资助医生的渠道，可以提升医学的研究水平。”

然而，要求医生一定发论文却是个有争议的话题。当论文数量、影响因子成为评职称与晋升的主要指标时，“轻临床重科研”的现象被广为诟病。此前一些期刊通报的论文造假案例中，医学也是重灾区。

“这是因为我们对医生的职业发展路径设计不清晰。”王辰分析，国际通行做法是，医生可以选择以科研为主，也可选择以临床为主，或二者兼顾，这三种路线有不同的发展路径。“我们的医生职称分为住院医生、主治医生、副主任医师、主任医师等，不管你是侧重科研还是临床，都是一个考核标准，将临床工作能力与学术研究水平混同评价，这就出现了很多奇怪的现象。”

“虽然我们近年来对医生的评价体系做了许多改革，但要从根本上解决问题，还是要将医生的职业发展路径设计得更清晰、更科学。”王辰说，如果将医生的职称职业发展分为两条路径，一条为医疗路径，以医疗工作为主要指标，职称为主治医师；另一条路径为学术路径，以学术研究水平为考核指标，职称设为助理教授、副教授、教授。一名医生可以只选择医疗路径，职称只评至主治医师，依据医疗工作的质和量决定薪酬；也可以选择同时在学术路径上发展，另外再评定学术职称。“由此，不再存在医生‘需要不需要写论文’的困扰。”

全方位培养多种类医学人才

从更长远的医学人才培养角度看，王辰一直强调，医学一定要打破只是主要基于生物学的局限，而应该和多学科结合，体现医学本源的多学科性。

“医学的基础不仅仅是生物学，自然科学中的理学和工学，社会科学中的法学、政治学、经济学等，人文学科中的哲学、艺术、文学等，都是医学的基础学科，我们应该把这些学科的基因植入到医学的机体里，培养出面向世界、面向未来的中国复合型医学人才队伍。”王辰说。

北京协和医学院2018年推出的医学专业“4+4”培养模式改革试点班正是践行了这一理念。从今年4月开始，北京协和医学院分别与北京航空航天大学、北京理工大学、北京师范大学、中国科学技术大学签署了战略合作协议，携手创办本科与博士相衔接的“协和医班”，并按照“4+4”学制，培养复合型医学人才。

“我们希望依据正确的学理重塑医学教育体系，培养一批能够以多方面、多种思想与方法解决关键问题，有效维护人类健康的多种类医学人才。”王辰说。

（记者 操秀英）

(责编：郝孟佳、李依环)

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